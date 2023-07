O której gra Świątek? Gdzie obejrzeć jej pierwszy mecz na Wimbledonie? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Iga Świątek podchodzi do trzeciego w tym sezonie turnieju rangi Wielskiego Szlema - Wimbledonu. 22-latka spróbuje odczarować londyńskie korty, które jak dotąd nie były dla niej zbyt łaskawe. Najlepszym jej wynikiem w tych zawodach wciąż pozostaje czwarta runda z roku 2021. Rok temu swój udział zakończyła jeszcze wcześniej, bo już pod trzecim meczu. Pierwszy krok, by zrewanżować się za poprzednie lata, wykona już w poniedziałek 3 lipca.

Iga Świątek odczaruje Wimbledon? Mecz z Lin Zhu na pierwszy ogień

Rywalkę Igi Świątek w pierwszej rundzie tegorocznego Wimbledonu będzie Chinka Lin Zhu (34. WTA). Obie zawodniczki nie miały jak dotąd okazji się mierzyć w oficjalnym pojedynku. 29-latka nie ma w dorobku zbyt wielu trofeów. W Wimbledonie nigdy nie wyszła poza drugą rundę. Rozgrywa teraz za to najlepszy sezon w karierze. W tegorocznym Australian Open doszła do czwartej rundy, co jest jej najlepszym wynikiem w turniejach wielkoszlemowych. W lutym wygrała swój pierwszy i jedyny turniej WTA w Hua Hin, a w marcu ustanowiła rekord życiowy, jeśli chodzi o pozycję w rankingu WTA - 33. miejsce. Ostatnio brała udział w zawodach w Birmingham i odpadła dopiero w półfinale z Barborą Krejcikovą (11. WTA).

Jeżeli nie dojdzie do sensacji i Świątek wygra to spotkanie, w kolejnej rundzie czeka ją starcie ze zwyciężczynią meczu Martina Trevisan (64. WTA) - Sara Sorribes Tormo (84. WTA). Włoszka i Hiszpanka wyjdą do gry po godz. 14:00.

Iga Świątek - Lin Zhu w I rundzie Wimbledonu. O której gra Polka? Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Mecz Iga Świątek - Lin Zhu w pierwszej rundzie Wimbledonu odbędzie się w poniedziałek 3 lipca na korcie nr 1. Początek planowany jest na godzinę 14:00. Transmisję będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport oraz w internecie w płatnym serwisie Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.