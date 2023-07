Bukmacherzy już wiedzą. Oto faworytki Wimbledonu. Jakie szanse ma Świątek?

Iga Świątek (1. WTA) w poniedziałek rozpocznie trzeci turniej wielkoszlemowy w tym roku. Po raz czwarty w karierze wystąpi w imprezie głównej na Wimbledonie. Dotychczas jej najlepszy wynik to tylko IV runda - w 2021 roku.

Mimo że Polka nigdy nie grała bardzo dobrze na kortach trawiastych, to bukmacherzy i tak właśnie w niej widzą główną faworytkę do zwycięstwa Wimbledonu. Kurs na wygraną Igi Świątek na kortach w Londynie wynosi ok. 3,50. Natomiast na zwycięstwo Jeleny Rybakiny (3. WTA), zdaniem bukmacherów, drugiej największej faworytki jest 4,75. Trzecią faworytką jest zwyciężczyni tegorocznego Australian Open, Białorusinka Aryna Sabalenka (2. WTA) - kurs 5,75. Na zwycięstwo dwukrotnej triumfatorki Wimbledonu (2011 i 2013 rok) - Czeszki Petry Kvitovej (9. WTA), która w ostatnich tygodniach prezentuje się świetnie (w świetnym stylu wygrała turniej w Berlinie), kurs jest już bardzo wysoki - 12.

Iga Świątek Wimbledon rozpocznie w poniedziałek 3 lipca. Najlepsza tenisistka świata zmierzy się tego dnia o godz. 14 z Chinką Lin Zhu (33. WTA). Relacja na żywo z meczu na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE. Lepsza z tego meczu zagra ze zwyciężczynią starcia: Martina Trevisan (Włochy, 62. WTA) - Sara Sorribes Tormo (Hiszpania, 84. WTA).

Tytułu na Wimbledonie będzie bronić Jelena Rybakina, która w ubiegłorocznym finale pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur 3:6, 6:2, 6:2.

