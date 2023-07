L'Equipe wskazało faworytki Wimbledonu. Świątek na drugim miejscu

Iga Świątek w tegorocznym Wimbledonie chciałaby osiągnąć najlepszy wynik w historii występów w tym turnieju. Dotychczas była w IV rundzie w 2021 roku. Rok temu odpadła w III rundzie, przegrywając z Francuzką Alize Cornet (74. WTA) 4:6, 2:6.

Francuski dziennik "L’Equipe" przeanalizował szanse na końcowe zwycięstwo zawodniczek w turnieju pań. Oceniając ich możliwości, dziennikarze przyznali gwiazdki (od jednej do pięciu, im było ich więcej, tym większe szanse zawodniczki). Iga Świątek otrzymała trzy gwiazdki.

- To jedyny Wielki Szlem, na którym jeszcze nie pokazała swoich możliwości. Osiągnęła tam najlepszy wynik w 2021 roku, kiedy była w IV rundzie. Wygląda to na anomalię dla Polki. Wina leży po stronie nawierzchni - trawy. Iga wciąż ma problem z jej zrozumieniem. Po podróży do Bad Homburg, jak sama mówi, wydaje się jednak być gotowa na nabycie nowego wymiaru w Londynie - piszą dziennikarze.

Największe szanse dziennikarze dają Arynie Sabalence, przyznając aż cztery gwiazdki. - Pozbawiona udziału w ubiegłorocznym Wimbledonie [wykluczono wtedy Rosjan i Białorusinów z turnieju - red.] Sabalenka w tym sezonie będzie dobrze prezentować się na trawie. Numer dwa światowego rankingu błysnęła na Wimbledonie w 2021 roku, gdzie dotarła do półfinału. Udowodniła, że może być faworytką, wygrywając tegoroczny Australian Open. Jej znakomity początek roku, trzy wygrane tytuły i wspaniały serwis czynią z niej jedną z największych pretendentek do ostatecznego zwycięstwa - pisze "L’Equipe".

Trzy gwiazdki, tak jak Iga Świątek, otrzymała Jelena Rybakina (Kazachstan, 3. WTA). Dwie gwiazdki dostała za to Czeszka Petra Kvitova (9. WTA), a po jednej: Karolina Muchova (Czechy, 16. WTA), Ons Jabeur (Tunezja, 6. WTA), Jelena Ostapenko (Łotwa, 17. WTA) oraz Coco Gauff (USA, 7. WTA).

Wimbledon ruszy w poniedziałek, 3 lipca. Z kim zagrają faworytki "L’Equipe"? Świątek zmierzy się tego dnia z Chinką Lin Zhu (33. WTA), a Gauff z Amerykanką Sofią Kenin (126. WTA). We wtorek Jabeur zagra z Magdalen Fr璚h, Kvitova z Włoszką Jasmine Paolini (42. WTA), Rybakina z Amerykanką Shelby Rogers (46. WTA), Muchova z Niemką Jule Niemeier (103. WTA), a Sabalenka z Węgierką Panną Udvardy (82. WTA).

Tytułu na Wimbledonie będzie bronić Jelena Rybakina, która w ubiegłorocznym finale pokonała Ons Jabeur 3:6, 6:2, 6:2.