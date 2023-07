Saudyjczycy biorą się za tenis. Świątek zabrała głos. Króciutko

Saudyjski Fundusz Inwestycyjny (PIF) coraz mocniej rozpycha się w świecie sportu. Szejkowie chcą wkroczyć także do świata tenisa. - Prezes ATP Andrea Gaudenzi przyznał w wywiadzie dla "Financial Times", że odbył już pierwsze rozmowy z potencjalnym inwestorem w sprawie rozwoju infrastruktury, wydarzeń i nowych technologii związanych z tenisem - pisał Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Była mistrzyni Wimbledonu zabrała głos ws. Świątek. Powiało optymizmem

Iga Świątek komentuje ewentualną grę w Arabii Saudyjskiej. Króciutko

W grudniu właśnie w Arabii Saudyjskiej ma odbyć się turniej Next Gen, odpowiednik Mastersa, dla zawodników do lat 21. W planach też są inne imprezy ATP. W saudyjski projekt mocno zaangażowali się również działacze WTA. Steve Simon, szef WTA pojechał nawet do Arabii Saudyjskiej, by rozpocząć pierwsze negocjacje w sprawie zorganizowania w tym kraju turnieju WTA (np. WTA Finals). Budzi to spore kontrowersje, bo Arabia Saudyjska nie respektuje praw człowieka - głównie kobiet i społeczności LGBT.

Na temat gry w Arabii Saudyjskiej wypowiedziała się Iga Świątek.

- Zasadniczo wciąż czekam na jakieś oficjalne informacje, które się ukażą, bo trudno jest wiedzieć, co jest plotką, a co nie. Będę gotowa do gry wszędzie tam, gdzie zadecyduje WTA - powiedziała Świątek .

Czy nie boi się potencjalnych pułapek w Arabii Saudyjskiej? - Bardziej zastanawiam się, co mogę zrobić jako zawodniczka. Na pewno jako społeczność, czuję, że mamy jakąś moc i możemy to wykorzystać - dodała Swiątek.

Iga Świątek w grze o rekordowo wielką kasę. 44 miliony funtów na stole

Najlepsza tenisistka świata w I rundzie Wimbledonu zmierzy się z Chinką Zhu Lin (33. WTA). Początek meczu w poniedziałek, 3 lipca o godz. 14. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.