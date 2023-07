Linette prosto z mostu. Tak odpowiedziała na pytanie o mecz Igi Świątek

Magda Linette (23. WTA) zaskoczyła wszystkich fanów tenisa podczas styczniowego Australian Open, w którym doszła aż do półfinału. Wydawało się, że będzie to dla niej przełomowy moment w karierze. Niestety tak się nie stało. Od tamtej pory najlepszy wynik osiągnęła w Miami, gdzie doszła do IV rundy zawodów. Teraz będzie miała okazję, aby udowodnić swoje umiejętności podczas Wimbledonu.

Magda Linette zagra z rywalką Świątek. Chłodna opinia. "Nie gram jak Iga"

Poznanianka rozegra pierwsze spotkanie na londyńskich kortach już w poniedziałek 3 lipca, kiedy zmierzy się z Jil Teichmann (129. WTA). Szwajcarka kilka dni temu została rozbita przez Igę Świątek w turnieju w Bad Homburg 6:3, 6:1. Mimo to Linette uważa, że tamto spotkanie nie jest dla niej dobrym materiałem do analizy.

- Mimo wszystko nie gram tak jak Iga. Nie sądzę, żebym mogła dużo wynieść z tego meczu. Bardziej skupię się na moim pojedynku z Teichmann z United Cup. Tam będę mogła więcej zobaczyć - powiedziała w rozmowie z Polsatem Sport. Wspomniane przez Linette styczniowe spotkanie zakończyło się jej wygraną 5:7, 6:4, 6:1.

Wypowiedziała się również o powrocie do rywalizacji w Wimbledonie zawodników z Rosji oraz Białorusi, którzy w ubiegłym roku zostali usankcjonowani przez tamtejsze władze. Jej zdaniem nie powinni oni stworzyć napiętej atmosfery wśród innych tenisistów.

- Nie odczułam nigdy takiej atmosfery. Może trzeba zapytać osób, które tak to odbierają. Żadna zawodniczka nie przyszła do mnie. Z mojej perspektywy nie widzę, żeby była napięta atmosfera. Mam wrażenia, że media też to rozdmuchują. Czasami, zamiast skupić się na ważnych rzeczach, czyli jak pomóc i rozwiązać trudną sytuację, to mówi się o rzeczach, które łatwo rozchodzą się w internecie. Wojna cały czas trwa i jest wiele ofiar. Pomoc jest potrzebna - przekazała Linette.

Iga Świątek stanowczo. W przeciwieństwie do Sabalenki. "Zamierzam to zrobić"

Na koniec odniosła się do tematu, który rozgrzał media w ostatnim czasie. Po trzech latach przerwy i dwukrotnej ciąży karierę postanowiła wznowić Caroline Wozniacki.

- Byłam bardzo zaskoczona. Życzę jej powodzenia. Zawsze prezentowała wysoki poziom. Jestem bardzo ciekawa - to będzie ciekawe doświadczenie. Jestem pod wrażeniem, jak te kobiety wracają do gry po porodach - podsumowała.