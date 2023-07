Wimbledon 2023. Kiedy mecz Igi Świątek? Gdzie obejrzeć? O której godzinie gra? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Kapitalną formą w ostatnim czasie prezentuje Iga Świątek. Wygrała aż 13 z ostatnich 15 starć, a dwa pozostałe mecze musiała skreczować. Po raz trzeci w karierze odniosła również triumf w turnieju Rolanda Garrosa. Kilka dni temu wystartowała w zawodach w Bad Homburg chcąc przygotować się odpowiednio do Wimbledonu. Kłopoty zdrowotne przeszkodziły jej jednak w zdobyciu kolejnego tytułu. Pomimo zmartwienia kibiców Polka wróci na kort podczas londyńskiego wydarzenia.

Wimbledon 2023. Iga Świątek - Lin Zhu w pierwszej rundzie turnieju

Wimbledon nie był w przeszłości tak udanym turniejem dla Świątek, jak Roland Garros. Do tej pory jej największym sukcesem była czwarta runda rywalizacji w 2021 roku. W ubiegłym roku poległa już w trzeciej rundzie w spotkaniu z Alize Cornet (74. WTA), przegrywając 4:6, 2:6. Będzie chciała zatem udowodnić, że mimo jej ogromnego uwielbienia do kortów ziemnych, potrafi również walczyć i wygrywać na powierzchni trawiastej.

Jej rywalką w pierwszej rundzie zawodów będzie Chinka Lin Zhu (33. WTA). Dla obu zawodniczek będzie to pierwsze bezpośrednie spotkanie na korcie. 29-latka niespecjalnie imponuje ostatnio formą. Co prawda zaskoczyła w turnieju w Birmingham, w którym pokonała m.in. Magdę Linette (23. WTA) i doszła do półfinału, jednak nie powinna być zagrożeniem dla liderki światowego rankingu. Do tej pory najlepszy wynik Chinki w Wimbledonie to ten z ubiegłego roku, kiedy doszła do drugiej rundy zmagań.

Wimbledon 2023. Kiedy mecz Igi Świątek? O której godzinie? Gdzie można oglądać Wimbledon? Kiedy startuje? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Spotkanie Świątek - Zhu odbędzie się w poniedziałek 3 lipca na korcie numer 1. Zaplanowano je na godzinę 14:00 czasu polskiego. Zawodniczki powinny wystartować o czasie, bo będzie to pierwsze spotkanie rozgrywane tego dnia na tym korcie. Transmisja z tego starcia będzie dostępna na sportowych antenach Polsatu. Będzie można je obejrzeć również w usłudze Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.