Sceny jak z komedii na meczu Hurkacza. Nie mógł się powstrzymać [WIDEO]

To był pierwszy set meczu Hubert Hurkacz (18. ATP) - Alex Molcan (Słowacja, 81. ATP) w ramach turnieju Boodles Challenge 2023. Przy stanie 1:1 Alex Molcan zaserwował, a polski tenisista nieudanie zagrał returnem.

Zabawna sytuacja w meczu Huberta Hurkacza

Hubert Hurkacz odbił piłkę z forhendu tak, że ta poleciała daleko poza linię boczną, w pierwszy rząd trybun. Próbował ją złapać jeden z kibiców, ale zrobił to tak niefortunnie, że oblał drinkiem garnitur siedzącego obok kolegi. Publiczność oraz Hubert Hurkacz zareagowali na to zdarzenie śmiechem.

Alex Molcan wygrał trzeciego gema na przewagi. Po jego zakończeniu była krótka przerwa. Wtedy Hubert Hurkacz wziął do ręki ręcznik i pobiegł w kierunku kibiców. Polak podał ręcznik fanom, by mogli się wytrzeć. To jednak nie koniec. Na początku drugiego seta, po jednej z akcji, Polak podbiegł do dwójki kibiców i przybił z nimi piątki, a po zakończeniu spotkania zrobił sobie z nimi zdjęcie.

Hurkacz wygrał z Molcanem w 55 minut 6:4, 6:3. W poniedziałek najlepszy polski tenisista rozpocznie trzeci turniej wielkoszlemowy w tym roku - Wimbledon. Hurkacz zmierzy się w I rundzie z doświadczonym, 35-letnim Hiszpanem Albertem Ramosem (72. ATP).

26-letni Hurkacz właśnie na Wimbledonie osiągnął najlepszy wynik w turnieju wielkoszlemowym. Dwa lata temu dotarł do półfinału. Rok temu odpadł już w I rundzie, przegrywając z Hiszpanem Alejandro Davidovichem Fokiną (34. ATP) 6:7 (4:7), 4:6, 7:5, 6:2, 6:7 (8:10).

Tytułu sprzed roku na Wimbledonie bronić będzie Serb Novak Djoković, który może wygrać już trzeci z rzędu, po Australian Open i Roland Garros, turniej wielkoszlemowy w tym roku.