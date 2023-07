Iga Świątek się pochwaliła fanom. Męczyła się z tym od miesięcy. "Byłam przerażona"

Iga Świątek (1. WTA) już w poniedziałek rozpocznie udział w wielkoszlemowym Wimbledonie. Liderka rankingu w piątek napędziła kibicom strachu, wycofując się z turnieju w Bad Homburg z powodu problemów zdrowotnych. Okazuje się, że na szczęście były one tylko chwilowe. - W ciągu dnia czułam się już dobrze i jestem pewna, że będzie dobrze - podkreśliła podczas sobotniej konferencji prasowej.

Świątek pochwaliła się ostatnio przeczytaną książką

Polka na londyńskich kortach podejmie wyzwanie, polegające na uzyskaniu jak najlepszego rezultatu, ale również utrzymania prowadzenia w rankingu WTA. Oprócz zmagań na korcie, Świątek mierzy się również z innym wyzwaniem. Początkiem roku 22-latka podjęła się przeczytania 12 książek w tym roku i zobowiązała się do ich recenzowania. Namówiła do tego samego kibiców, którzy mogą dzielić się postępami za pomocą hasztagu #czytajzIga.

W ostatnim czasie liderka światowego rankingu postawiła na interesującą lekturę, o czym poinformowała w mediach społecznościowych. - Wyzwanie czytelnicze w toku, a oto kolejna książka, którą chciałabym zrecenzować. Dużo czytałam w ostatnim czasie, ale dzisiaj chciałabym zrecenzować biografię Leonarda da Vinci. Czytałam tę książkę w Madrycie i Rzymie - powiedziała na nagraniu w relacji na Instagramie. Biorąc pod uwagę termin rozgrywania wspomnianych turniejów, Świątek czytała tę książkę od kwietnia.

- Przyznam, że przeczytanie jej nie było łatwe, bo na początku byłam przerażona wielkością tej książki, ale bez dwóch zdań autor napisał ją w taki sposób, że czytało się bardzo przyjemnie i przystępnie dla osoby, która zbyt wiele nie wie o sztuce, czyli dla mnie. Bardzo dużo mogłam się dowiedzieć o technice i skąd się wziął taki, a nie inny styl Leonarda. Też jak bardzo te obrazy były nim przesiąknięte i to, jak ogromnym był on geniuszem, ale z drugiej strony podczas całego swojego życia był niedoceniany i praktycznie zawsze musiał walczyć o to, żeby się utrzymać - stwierdziła także.

Rywalką Świątek w meczu otwarcia będzie Chinka Lin Zhu (33. WTA). Panie zmierzą się już w poniedziałek 3 lipca, a spotkanie to rozpocznie się o godz. 14:00, na korcie numer jeden. Będzie to pierwsze starcie na tym korcie. W tym samym dniu do rywalizacji przystąpią Magda Linette (23. WTA) i Hubert Hurkacz (18. ATP).