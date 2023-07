Gigantyczna burza przed Wimbledonem. W roli głównej Sabalenka. Od razu wypaliła

Nazwisko Aryny Sabalenki poza tenisowymi osiągnięciami bardzo często pojawia się w mediach w kontekście wojny w Ukrainie. Białorusinka przez długi czas nie potrafiła jednoznacznie odpowiedzieć, czy potępia ten krwawy konflikt, w który zaangażowany jest również jej kraj, rządzony przez Aleksandra Łukaszenkę.

Sabalenka jasno zaznaczyła. "Nie będę rozmawiać o polityce"

W internecie łatwo można znaleźć zdjęcia tenisistki z białoruskim dyktatorem, a sama bardzo ostrożnie wypowiadała się na tematy wojny i polityki, nie odcinając się stanowczo od działań swojego kraju. - Jeśli czują się lepiej dzięki temu, że mnie nienawidzą, to cieszę się, że mogę im w tym pomóc. Mogą tak robić. Ale gdybym mogła zatrzymać wojnę, zrobiłabym to, ale niestety to nie zależy ode mnie i nie mogę tego kontrolować - tak mówiła w kwietniu o Ukraińcach i ich nastawieniu do niej jako białoruskiego sportowca.

Po niekończącej się lawinie pytań na ten temat Sabalenka na turnieju French Open w maju postanowiła nie stawiać się na dwóch konferencjach prasowych, tłumacząc to zdrowiem psychicznym. Teraz gdy ponownie spotkała się z dziennikarzami, lecz jeszcze przed pierwszym pytaniem sama zabrała głos i postawiła granicę, mówiąc, że nie będzie rozmawiała na tematy polityczne.

- Zanim zaczniemy, chciałabym powiedzieć, że nie zamierzam rozmawiać o polityce. Jestem tu tylko dla rozmów o tenisie. Jeśli chcecie zadać jakiekolwiek polityczne pytanie, zwróćcie się do WTA albo organizatorów turnieju. Wyślą wam transkrypcję moich poprzednich odpowiedzi na takie pytania - powiedziała Białorusinka.

Mimo długich prób unikania tego tematu ostatecznie Sabalenka odważniej powiedziała, co uważa o wojnie w Ukrainie. Na początku czerwca na jednej z konferencji prasowych druga rakieta świata stanowczo odpowiedziała na pytanie, czy jest zwolenniczką Aleksandra Łukaszenki. - Nie popieram wojny, co znaczy, że nie popieram teraz Łukaszenki - powiedziała krótko. Przyznała wtedy też, że jej słynne zdjęcia z dyktatorem powstawały na wielu meczach Fed Cup w Białorusi. Łukaszenka przychodził i fotografował się ze sportowcami, a jak powiedziała Sabalenka "nic złego nie działo się wówczas w Białorusi, Ukrainie, czy Rosji".

Tenisistka otworzyła się także przed kamerami Netflixa w serialu "Break Point", traktującym o kulisach świata tenisa. - Jestem z Białorusi, więc czuję się bardzo źle. Jest bardzo ciężko. Trudno patrzeć na to, co przeżywają (Ukraińcy - przyp. red.). Gdybym mogła mieć nad tym jakąś kontrolę, jasne, zrobiłabym wszystko, co możliwe, aby to wszystko zatrzymać - mówiła ze łzami w oczach.