Wozniacki zapowiedziała powrót i już jest efekt. Nie wahali się ani chwili. Co za wieści

W czwartek gruchnęła informacja, że po ponad trzech latach Caroline Wozniacki wraca na tenisowe korty. Ostatni mecz Dunka z polskimi korzeniami rozegrała podczas Australian Open w 2020 roku, gdy w trzeciej rundzie przegrała z Ons Jabeur 5:7, 6:3, 5:7. To miał być ostatni mecz w jej karierze, ale ostatecznie miłość do tenisa zwyciężyła.

W wywiadzie udzielonym magazynowi "Vogue" poinformowała, że chce w tym roku wystąpić podczas wielkoszlemowego US Open. - W Nowym Jorku jest niesamowicie elektryzująca atmosfera, której nie mam dość. Do tego zawsze dobrze mi się tam grało. Zacznę od Montrealu, żeby wrócić do rytmu, a potem udamy się z rodziną do Nowego Jorku - powiedziała 32-latka.

Organizatorzy turnieju błyskawicznie wykorzystali tę sytuację i przekazali dobrą wiadomość dla tenisistki. "Caroline Wozniacki wraca do tenisa! Otrzymała dziką kartę do turnieju finałowego US Open" - czytamy na profilu zawodów rozgrywanych na kortach w Nowym Jorku.

To oznacza, że Wozniacki może spokojnie przygotowywać się do gry, bez zamartwiania się o ewentualną grę w kwalifikacjach do głównego turnieju, który zostanie rozegrany w dniach 28 sierpnia - 10 września. Tytułu będzie wtedy broniła Iga Świątek, która wygrała przed rokiem nowojorskie zmagania.

Caroline Wozniacki w dotychczasowej karierze przez 71 tygodni była liderką światowego rankingu. Na koncie ma wygranych 30 turniejów, w tym jeden wielkoszlemowy - Australian Open w 2018 roku. Do tego dwukrotnie grała w finale US Open w 2009 i 2014 roku.