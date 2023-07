Udowodnił, że nie brał świadomie dopingu. "Ta sprawa zostanie ze mną na zawsze"

Pod koniec poprzedniego roku życie 27-letniego obecnie Kamila Majchrzaka w krótkim czasie zmieniło się z bajki w koszmar. Świeżo po ślubie i kilku udanych turniejach, pod koniec ubiegłego roku dostał wiadomość o pozytywnym wyniku czterech testów dopingowych, które wykazały u niego obecność trzech zakazanych substancji. Po siedmiu miesiącach Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) uznała jego wyjaśnienie, że przyjął je nieświadomie i niecelowo za sprawą zanieczyszczonego suplementu. W tym czasie doświadczył szerokiego wachlarza emocji i odczuł, jak trudne jest bierne czekanie.

Agnieszka Niedziałek: ITIA uznała wyjaśnienie, że nie przyjąłeś zabronionych substancji świadomie, ale i tak ukarano cię 13-miesięczną dyskwalifikacją. Trochę gorzko smakuje to zwycięstwo?

Kamil Majchrzak: Taką długość zawieszenia zaproponowała ITIA, by uniknąć dalszego sądzenia się. Niechętnie, ale przystałem na nią. Gdybyśmy przenieśli sprawę do wyższej instancji, to – zgodnie z przepisami – realnie mogłem walczyć o miesiąc krótszą karencję. W Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu miałbym szanse na wygraną, ale sam proces trwałby dłużej niż te 13 miesięcy. Do tego dochodzą finanse. Ważne było dla mnie, że na podstawie badań potwierdzono, iż zabronione substancje przyjąłem nieświadomie i nie chciałem oszukać. Bardzo się z tego cieszę. Czuję też ulgę, że nie zostanę do końca życia z niewiedzą odnośnie DO tego, jak do tego doszło. Bo tego się najbardziej obawiałem na samym początku.

Dlaczego mimo nieświadomego przyjęcia zakazanej substancji minimalne zawieszenie wynosiło w twoim przypadku aż rok?

- ITIA stosuje skalę, w której określany jest stopień winy zawodnika. Gdybym dokonał absolutnie wszystkiego, by temu zapobiec, to może mógłbym wrócić do gry od razu. Przy dokonaniu praktycznie wszystkiego kara wynosi od 7 do 12 miesięcy i ja należę do tej grupy.

W moim przypadku mówimy o nieświadomym i niecelowym dopingu, co potwierdziła sama ITIA. W takim wypadku maksymalny wymiar kary według przepisów wynosi 24 miesiące. Propozycja 13-miesięcznego zawieszenia to efekt dostarczenia wielu dokumentów, które potwierdzały podjęte przez mnie kroki, by takiej sytuacji uniknąć. StężeniA znalezionych w moich próbkach substancji musiałyby być od kilkuset do kilku tysięcy razy wyższe, by mogły wspomóc moje parametry fizyczne. Dla mnie to wyjątkowo ważna informacja, jednak nie ma ona żadnego wpływu na wymiar kary. Liczy się to, że te substancje w ogóle znalazły się w moim organizmie. Dodatkowo tłumaczenie ITIA jest takie, że w związku z kilkoma poprzednimi przypadkami zanieczyszczenia w tenisie byłem bardziej świadomy ryzyka przyjmowania suplementów.

Na początku grudnia rozmawiałam ze znającymi cię od dawna osobami ze środowiska tenisowego. Usłyszałam określenia "ultrauczciwy" i "podwójnie przezorny". Podobno zawsze upewniałeś się, czy na pewno dostajesz zwykły paracetamol. Nieświadome spożycie zabronionych substancji w tym wypadku brzmi jak ironia losu.

- Nie wiem, czemu trafiło na mnie. Czy to znak, że powinienem być jeszcze bardziej ostrożny niż jestem? Nie wiem, jak do końca odpowiedzieć na to pytanie. Zawsze starałem się robić wszystko, by zapobiec takiej sytuacji, w jakiej jestem.

Cztery pozytywne testy i dwie zakazane substancje u Majchrzaka. "Zawsze podwójnie przezorny"

Więcej telefonów było na początku grudnia, gdy pojawiała się informacja o pozytywnych testach czy w miniony czwartek, gdy opublikowano decyzję ITIA?

- Nie analizowałem tego zbytnio, ale wydaje mi się, że większy szum był jednak na początku. Zwłaszcza osoby, które mnie znały, pisały ze wsparciem i zapewnieniem, że wiedzą, iż niczego bym świadomie nie przyjął. Pytały też, co się stało. Sam wtedy jeszcze nie wiedziałem, więc nie za bardzo miałem co odpowiadać. Jestem wdzięczny, że we mnie nie zwątpiły. Teraz również otrzymuję życzliwe wiadomości.

Te siedem miesięcy nie zweryfikowało negatywnie żadnej znajomości?

- Nie. Wszyscy stanęli za mną murem, za co jestem im bardzo wdzięczny. Otrzymałem mnóstwo wsparcia i mnóstwo ciepłych słów. Nikt nie dał mi odczuć, że przeciwko mnie była prowadzona taka sprawa.

Wspominałeś o uldze związanej z poznaniem źródła pozytywnego testu antydopingowego. A co wcześniej czułeś przez te ponad pół roku?

- To był szeroki wachlarz emocji. Stres, złość, smutek, przygnębienie, zdruzgotanie, trochę nienawiść do siebie samego. A gdy już miałem potwierdzenie, że chodzi o zanieczyszczony suplement - który sprawdziłem pod kątem składu na etykiecie i w internecie, który był polecony przez renomowanego dietetyka i którego używali też inni testowani sportowcy - to... Owszem, cały czas mnie to boli i będzie bolało, ale przede wszystkim potem była ulga. Po pierwsze sprawa się już zamknęła, a po drugie - mam jasno określoną przyszłość, termin powrotu i jestem w stanie postarać się to wszystko puścić w niepamięć. I zacząć żyć przede wszystkim.

Myślisz, że będziesz w stanie o tym całkowicie zapomnieć?

- Pewnie ta sprawa zostanie ze mną na zawsze i będę wracał do niej myślami. Bo jeśli realnie myślę o powrocie do zawodowego tenisa, to nie da się tego zrobić bez suplementów. Wydatki energetyczne, minerały tracone przy takim wysiłku - to są ogromne straty i trzeba je uzupełniać. Będę pewnie często albo zawsze zestresowany, przyjmując cokolwiek. Tak samo jak póki co idę do sklepu i kupuję zawsze jogurt tego samego producenta, bo po zjedzeniu go miałem już robione trzy testy, nie było problemu, więc nie zmieniam jogurtu. To są już trochę paranoiczne myśli i rzeczy, ale na takim etapie jestem. Muszę to jak najlepiej przepracować, by nie wpływało to na moją dalszą karierę. A wręcz przeciwnie - bym wrócił jeszcze mocniejszy psychicznie.

ITIA podobno rekomenduje, by w ogóle nie korzystać z suplementów.

- Tak. A jeśli się je przyjmuje, to na własną odpowiedzialność.

Czy myślisz, że ktoś z Top100 rankingu WTA lub ATP może radzić sobie bez suplementów?

- Zdecydowanie nie. Nie ma takiej osoby.

Mówiłeś o nienawiści do siebie. W innym wywiadzie wspominałeś też o wstydzie. To dość mocne negatywne emocje jak na kogoś, kto sprawdził skład tego feralnego suplementu.

- Te emocje pojawiły się ogólnie w związku z tym, że ta sprawa się do mnie przypałętała. Zrobiłem wszystko, by tego uniknąć. Ale to takie gdybanie. Było ok, więc może nie musiałem nic zmieniać? Ale miałem skurcze podczas US Open, więc chciałem być jeszcze bardziej profesjonalny i rozszerzyć team o dietetyka, który współpracuje ze sportowcami już kilkanaście lat, nie miał nigdy problemów pod kątem dopingu, wie, co robi i może jeszcze lepiej dopasować mi suplementację na bazie badań krwi, co mogłoby się przełożyć na lepsze samopoczucie.

To normalne, że chciałem poszerzyć sztab szkoleniowy. Ale pojawia się to gdybanie, że może nie musiałem. Ale też ja to wszystko sprawdziłem. Nie mogę sobie pozwolić na zażywanie czegokolwiek bez sprawdzenia składu. Zawsze tego przestrzegałem, takie mam podejście. To bardzo bolesne. Było mi wstyd wychodzić z domu i pokazywać się, bo nie sądziłem, że może mi się to kiedykolwiek przytrafić. To wszystko wynikało ze stresu. Poczucia winy, że nigdy w tej sytuacji nie powinienem się znaleźć.

W swoim czwartkowym oświadczeniu dziękowałeś m.in. psycholożce. Na którym etapie najbardziej odczułeś jej pomoc?

- Zacząłem z nią pracować w lipcu ubiegłego roku i jest to ciągła współpraca. Ale w tym newralgicznym momencie, pośród całego tego wielkiego stresu, bardzo mi pomagała poukładać sobie to wszystko w głowie. Przede wszystkim zniwelować tę nienawiść do samego siebie. Jest dla mnie ogromnym wsparciem i myślę, że będziemy kontynuować tę pracę. Mimo że idzie mi coraz lepiej i niedługo tę sprawę całkowicie zamknę, to jednak rana jest duża i trzeba ją zagoić. Myślę, że ona będzie osobą, która pomoże mi to zrobić.

Kamil Majchrzak: W jednej chwili straciłem wszystko

Ostatnie siedem miesięcy wypełniało ci pewnie załatwianie wszystkich formalności związanych z tą sprawą. Czy poza tym byłeś w stanie względnie normalnie funkcjonować?

- Najdłuższe i najgorsze było bierne czekanie. Od wysłania do ITIA saszetek moich suplementów do potwierdzenia, że moja wersja i ich badania pokrywają się, minęły dwa miesiące. Wówczas co 30 minut sprawdzałem maila, serce biło mocniej za każdym razem, gdy przychodziła jakaś wiadomość. Co chwilę telefony, życie w niepewności, w oczekiwaniu na wiadomość, na cokolwiek. Byle sprawa toczyła się szybciej. To jest straszne.

Wiadomość o podejrzeniu naruszenia przeze mnie przepisów antydopingowych dostałem, wracając z wakacji, tuż po ślubie, w najlepszym okresie mojego życia. Na początku myślałem, że to coroczna informacja o zaktualizowanej bazie zabronionych substancji. Nie otworzyłem tej wiadomości od razu, bo zapomniałem hasła do konta w systemie ITIA, potem czekałem na wygenerowanie nowego. Sprawdziłem to dopiero, gdy byłem na zgrupowaniu kadry w Zielonej Górze. Straciłem de facto pięć z 14 dni na odniesienie się do sprawy.

Mogło to mieć jakiś wpływ na długość kary?

- Na to nie miało znaczenia, ale miało na to, w jaki sposób mogłem się odnieść się z tym do opinii publicznej. Ta wiadomość wyjątkowo szybko się rozprzestrzeniła. Tak naprawdę po dwóch dniach ja sam nie miałem jeszcze nic zorganizowane, a nagle musiałem publikować oświadczenie. To było dla mnie straszne przeżycie. Moment szoku, największa złość, ból, nic nie wiedziałem, dopiero co zacząłem się dowiadywać, co tam się działo. A dla dobra śledztwa tez nie mogłem nic powiedzieć. Ten okres był mocno dobijający.

Miałeś jakiś moment największego zwątpienia?

- Na początku, bo nie wiedziałem, co się stało. Wiedziałem jedno - że nie zrobiłbym tego świadomie i nie próbowałem oszukać, bo to sprzeczne z moją etyką. Tego byłem pewny, ale bałem się tego, że zostanę z niewiedzą, z czego to się wzięło. Czy to suplement, czy zanieczyszczony pokarm, czy jeszcze coś innego. Łącznie były cztery testy, co mocno wskazywało, że chodzi o suplement, który brałem regularnie. To była jedyna sensowna odpowiedź. Ale pytania się mnożyły, a póki coś się nie wyjaśni, to nie ma od nich ucieczki, nie ma ujścia dla wątpliwości, nie ma spokoju duszy. Pracowałem nad tym i nadal pracuję. Bo to przysłania każdą myśl, każdą czynność życiową. Wyniszcza mocno człowieka.

Chyba łatwo też o frustrację, że wykazało się nieświadome działanie, a i tak ponad rok dyskwalifikacji?

- Jestem w sytuacji, w której nieświadomie przyjąłem zabronione w sporcie substancje, ich zawartość była ekstremalnie niska, przez co nie mogła wspomóc moich parametrów fizycznych i za to pauzuję 13 miesięcy. Do tego będę po powrocie zaczynał od zera - bez punktów, do tego straty finansowe, strata imienia. Jestem bardzo rozżalony całą sytuacją. Uważam, że to bardzo surowa kara.

Miałeś rakietę w ręce przez ten cały czas?

- Nie za bardzo mogę. Póki co jestem na bakier z tenisem. Staram się raczej podtrzymywać kondycję, ćwiczyć fizycznie. Skoro mowa o wyczynowym sporcie, to muszę być w formie, zadbać o zdrowie. Na tym się głównie koncentruję. Dalsze plany? Ułożę je dopiero jak zamknę w 100 procentach tę sprawę, to będę mógł realnie pomyśleć o sensownych przygotowaniach do powrotu.

Co jeszcze zostało do zamknięcia sprawy?

- Zapomnieć o sprawie, skupić się na życiu codziennym, oswoić się z tym, że mam to za sobą i koncentrować się tylko i wyłącznie na przyszłości. Bez wracania do tej sytuacji, co generalnie jest dla mnie bardzo trudne.

Wrócisz do gry, gdy tylko skończy się okres karencji czy możesz potrzebować więcej czasu?

- Myślę, że nie będę zwlekał. Jak tylko będę mógł, to na pewno wystąpię. Choćby dla strony mentalnej.

Jakiego rzędu wydatkiem jest taka siedmiomiesięczna walka o oczyszczenie imienia?

- Koszty związane z prawnikiem, badaniami i dokumentami to tylko część. Dochodzi do tego codzienne życie, gdy się nie zarabia. Trzeba też zwrócić nagrody finansowe z pięciu turniejów z ubiegłego roku. To wszystko ogromne koszty. Nie chciałbym rzucać konkretnych sum, ale to są bardzo duże kwoty. Z mojej perspektywy nieuniknione, by oczyścić moje imię i pokazać, że to zanieczyszczenie suplementu.

Musiałeś lub będziesz musiał podjąć się jakiejś nowej pracy zarobkowej?

- Mocno ucierpiał mój budżet, ale jestem na tyle rozsądny, że mam zabezpieczoną możliwość powrotu do gry i jeździć na turnieje. Na początek będą to te najniższej rangi, potem zaczną się pojawiać jakieś wpływy.

Łatka dopingowicza łatwo się przykleja, a znacznie trudniej ją odczepić. Obawiasz się, że tak będzie też z tobą, choć przywarła do ciebie bezzasadnie?

- Oczywiście, że się obawiam. Choć najbardziej obawiałem się, że nie będę wiedział, jak do tego doszło. Dla mnie najważniejsze, że mogę teraz spojrzeć w lustro i żyć dalej w zgodzie ze sobą. Zrobiłem wszystko, by obronić moje imię. Udowodniłem, że to było działanie nieświadome i niecelowe. Wierzę, że ta łatka zostanie odczepiona. Myślę, że są wszelkie podstawy, by to zrobić. Ale najważniejsze, że moi najbliżsi od początku o tym wiedzieli.

Po takim doświadczeniu masz większy kredyt zaufania do sportowców, którzy mówią, że nie wiedzą, skąd u nich pozytywny wynik testu dopingowego?

- Generalnie zanim wydam wyrok i w ogóle zanim powiem coś, to wolę się dowiedzieć wszystkiego, co mogę, a nie tylko poznać wersję jednej strony. Czekam na wynik śledztwa. Takim sportowcom zawsze bardziej współczułem i wierzyłem im, bo wiem, jak to wygląda w praktyce. Niezależnie, czy sprawa dotyczy dopingu, czy czegoś innego, to wiem, że zwykle nie jest zero-jedynkowa. Czekam więc na wyjaśnienie, a do tego czasu mam kredyt zaufania i nie zmieniam nastawienia do takiej osoby.