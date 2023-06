Sabalenka i Rybakina trafiły tak, że gorzej być nie mogło. Droga przez mękę

Iga Świątek nie zakończyła jeszcze turnieju w niemieckim Bad Homburg, a już poznała potencjalne przeciwniczki w wielkoszlemowym Wimbledonie. Polka może mówić o wielkim szczęściu. Jako liderka rankingu znalazła się w górnej części. Los z kolei oszczędził jej konieczność gry z wieloma znakomitymi rywalkami.

Największe rywalki Świątek muszą bić się między sobą. Polka oszczędzona

Przede wszystkim niepokojącą mógłby wyglądać pojedynek Igi Świątek z Kazaszką Jeleną Rybakiną (3. WTA). 22-latka przegrała z nią aż cztery ostatnie mecze, w tym w 1/8 finału Australian Open. Poza tym Rybakina na trawie byłaby wyjątkowo groźna. To właśnie ona broni tytułu sprzed roku. Jeżeli do takiego starcia dojdzie, to dopiero w finale. Urodzona w Moskwie zawodniczka trafiła do tej samej części drabinki, co Aryna Sabalenka (2. WTA).

Jeżeli wszystko wyjdzie po ich myśli, to obie wielkie rywalki Świątek zagrają przeciwko sobie w półfinale. Taki pojedynek zapewne byłby bardzo wyrównany i wymagający, co potencjalnie mogłoby ułatwić zadanie potencjalnej rywalce w finale (być może właśnie Świątek).

Iga Świątek poznała drabinkę w Wimbledonie. Kapitalne losowanie

Zanim to jednak nastanie, trzeba pokonać kilka innych tenisistek. Jako pierwsza na drodze Sabalenki stanie Panna Udvardy (82. WTA). Z kolei Rybakina na start zmierzy się z Shelby Rogers (46. WTA). Zarówno Sabalenka, jak i Rybakina najwcześniej na rywalkę z pierwszej dziesiątki rankingu może trafić w ćwierćfinale. W przypadku Białorusinki możliwy będzie pojedynek z Marią Sakkari (8. WTA) lub Barborą Krejcikovą (10. WTA). Natomiast wśród potencjalnych rywalek Kazaszki znalazły się Petra Kvitova (9. WTA) i Ons Jabueur (6. WTA). W dolnej części drabinki są też inne bardzo wymagające przeciwniczki, w tym Czeszka Karolina Muchova (16. WTA), z którą Świątek grała w finale Rolanda Garrosa, a także Jelena Ostapenko (17. WTA), Beatriz Haddad Maia (13. WTA).

Świątek rozpocznie zmagania od meczu z Chinką Zhu Lin (33. WTA). W ćwierćfinale może trafić na Amerykankę Coco Gauff (7. WTA), a w półfinale na jej rodaczkę Jessicę Pegulę (4. WTA).