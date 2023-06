Świątek poznała rywalkę w 1. rundzie Wimbledonu. Pierwszy mecz w historii

Losowanie par 1. rundy i drabinki Wimbledonu odbyło się w piątek przed południem. W jego trakcie poznaliśmy nie tylko pierwszą rywalkę Igi Świątek, ale też jej potencjalną drogę do finału.

Pierwsza i najważniejsza wiadomość jest taka, że w 1. rundzie wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach najlepsza tenisistka na świecie zagra z Chinką - Lin Zhu.

To obecnie 33. zawodniczka światowego rankingu. To najwyższa pozycja w karierze chińskiej tenisistki. Wszystko to zawdzięcza najlepszym wynikom w karierze, jakie osiągnęła w tym sezonie.

W pierwszym tegorocznym turnieju wielkoszlemowym - Australian Open - Zhu dotarła do 4. rundy. W niej przegrała z Białorusinką - Wiktorią Azarenką - 6:4, 1:6, 4:6. Wcześniej Chinka pokonała kolejno Rebeccę Marino z Kanady, Jil Teichmann ze Szwajcarii oraz Greczynkę - Marię Sakkari.

Świątek poznała pierwszą rywalkę na Wimbledonie

Tak dobrze Zhu nie poszło na Rolandzie Garrosie, gdzie przegrała już w 1. rundzie z Amerykanką - Lauren Davies. Między oboma turniejami wielkoszlemowymi Zhu odniosła jedyne w karierze zwycięstwo w turnieju WTA.

Było to w lutym, kiedy Chinka triumfowała w turnieju WTA 250 w tajskim Hua Hin. W finale tych rozgrywek Zhu pokonał Ukrainkę - Łesię Curenko - 6:4, 6:4.

Będzie to pierwsze w historii spotkanie Świątek z Zhu. Ważną kwestią z losowania jest też potencjalna droga Świątek do finału. Dopiero w nim Polka będzie mogła zagrać z największymi dotychczas rywalkami - Aryną Sabalenką i Jeleną Rybakiną. Białorusinka i Kazaszka trafiły do drugiej połówki turniejowej drabinki.

Turniej na kortach Wimbledonu rozpocznie się już w poniedziałek. Do tej pory w seniorskim Wimbledonie Świątek najdalej zaszła w 2021 r., kiedy dotarła do 4. rundy. Przed rokiem Polka odpadła w 3. rundzie. W 2018 r. Świątek wygrała juniorski Wimbledon.