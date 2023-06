O której mecz Igi Świątek? Kiedy mecz Świątek - Bronzetti o finał? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek (1. WTA) świetnie radzi sobie na turnieju WTA w Bad Homburgu. Polka w ćwierćfinale turnieju zmierzyła się z Anną Blinkową (39. WTA) i nie miała większych problemów z pokonaniem rywalki. Po dwóch setach pewnie zwyciężyła 6:3, 6:2 i awansowała do półfinału. - Cieszę się, że gram tak solidny tenis - powiedziała po meczu.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek szczerze o kontuzji: Teraz czuję się wręcz lepiej niż przed Rolandem

Iga Świątek zagra z Lucią Bronzetti

W walce o finał Świątek zmierzy się z Lucią Bronzetti (65. WTA). Spotkanie odbędzie się w piątek. Włoszka jest ostatnio w bardzo dobrej dyspozycji i spisuje się powyżej oczekiwań. W trwającym turnieju pokonała już Julię Gabher (54. WTA) i Mayar Sherif (31. WTA). Podobnie jak Polka przegrała w Bad Homburgu tylko jednego seta. W ćwierćfinale pokonała 6:4, 6:3 Warwarę Graczewą (43. WTA). Jak widać, na swojej drodze za każdym razem eliminowała wyżej notowane tenisistki.

Świątek zagrała tak, że bijemy brawo. Kosmiczne zagranie [WIDEO]

Do tej pory Świątek jeszcze ani razu nie rywalizowała z Bronzetti. Największym sukcesem najbliższej rywalki Polki jest awans do finałów turnieju WTA w Palermo i Vancouver. Dla liderki rankingu WTA mecze w Bad Homburgu są bardzo ważne, ponieważ to jedyne zawody, na których może przygotować się do wielkoszlemowego Wimbledonu. Start tego turnieju odbędzie się już w poniedziałek 3 lipca.

To nie żart. Tyle Iga Świątek zarobiła za awans półfinału

Mecz Iga Świątek - Lucia Bronzetti w półfinale WTA w Bad Homburgu. Gdzie i kiedy oglądać? Transmisja tv, stream online

Półfinałowy mecz Igi Świątek z Lucią Bronzetti odbędzie się w piątek 30 czerwca po godzinie 14:30. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Canal + Sport oraz w aplikacji Canal + Online. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.