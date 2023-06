Wielki wyczyn Rosjanki. Najmłodsza na Wimbledonie od lat. Rekord jest nie do pobicia

Mirra Andriejewa (102. WTA) urodziła się dokładnie 29 kwietnia 2007 r. Równo dwa miesiące temu obchodziła 16. urodziny. Spędziła je - a jakże - na korcie. Robiła wówczas niezłą furorę na turnieju w Madrycie. Zatrzymała ją dopiero w 1/8 finału sama Aryna Sabalenka (2. WTA). Nastolatka coraz śmielej puka do drzwi najważniejszych tenisowych imprez. Tak młodej uczestniczki Wimbledonu nie mieliśmy od czterech lat.

Mirra Andriejewa oczarowała świat tenisa. Najmłodsza uczestniczka Wimbledonu od czterech lat

Rosjanka, żeby dostać się do turnieju głównego, musiała pokonać trzy przeciwniczki. Najpierw odprawiła Rosę Vicens Mas (222. WTA) 6:3, 6:1, a następnie Chloe Paquet (178. WTA) 6:1, 6:2. Na koniec Andriejewę czekał najtrudniejszy sprawdzian. Niemka Tamara Korpatsch (120. WTA) postawiła trudne warunki, ale również przegrała 5:7, 7:5, 2:6. Teraz 16-latka może spokojnie czekać na losowanie.

Występ w turnieju tej rangi to dla Andriejewej nie pierwszyzna. Miała bowiem już okazję zadebiutować w Roland Garros i od razu sprawiła nie lada sensację. Przeszła przez kwalifikację, a potem przez dwie pierwsze rundy. W trzeciej zatrzymała ją dopiero Coco Gauff (7. WTA). Postać Amerykanki jest w tej historii bardzo znamienna.

Andriejewa nie pobiła rekordu. Szokujące liczby. Nawet Gauff nie była najmłodsza

To za sprawą Gauff Andriejewa nie została najmłodszą uczestniczką głównego turnieju na kortach Wimbledonu w Erze Open. W 2019 r. Amerykanka dokonała podobnej sensacji co Rosjanka, tyle że miała wtedy dokładnie 15 lat i 122 dni i to do niej należy rekord. Aktualnie 19-letnia Gauff wywołała być może nieco większe zdumienie, bo wówczas zajmowała dopiero 301. miejsce w rankingu WTA. Andriejewa jest prawie 200 miejsc wyżej.

Nie oznacza to jednak, że nigdy w Wimbledonie nie zagrała jeszcze młodsza tenisistka. W 1990 r. w głównej drabince zagrała inna Amerykanka Jennifer Capriati. Późniejsza zwyciężczyni Australian Open i Rolanda Garrosa miała wówczas zaledwie 14 lat i 101 dni. Przy obecnych realiach wydaje się to wręcz nie do pobicia.