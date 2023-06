Polski tenis ma nowy talent. Brawo, brawo

Maks Kaśnikowski to 19-letni tenisista urodzony w Warszawie. Od początku sezonu 2023 udaje mu się notować przyzwoite rezultaty w challengerach, choć na jego koncie nie znalazł się jeszcze żaden oficjalny tytuł. Na ten moment Polak zajmuje 309. miejsce w rankingu ATP, ale w najbliższym czasie może zanotować spory awans.

Kaśnikowski notuje coraz lepsze wyniki

Ma to związek z występem polskiego zawodnika podczas turnieju w Modenie. We włoskim mieście Kaśnikowski zdołał awansować do ćwierćfinału, przechodząc dwie pierwsze rundy z dużą pewnością. Na jego rozkładzie znalazł się między innymi Stefano Travaglia (221. ATP), który kilka tygodni temu pokonał byłą gwiazdę światowego tenisa, Dominika Thiema (90. ATP).

Jeśli Kaśnikowski utrzyma wysoką formę i będzie w stanie pokonywać rywali z trzeciej setki rankingu ATP, wówczas jego pozycja wyraźnie wzrośnie. To młodego zawodnika zdecydowanie przybliży do szerokiej światowej czołówki, co mogłoby się skończyć udziałem w najważniejszych turniejach na całym świecie.

Problemy polskiego tenisa. Mężczyźni zawodzą

Niestety, mimo dobrego rozwoju 19-letniego warszawianina, polski męski tenis znajduje się obecnie na poważnym zakręcie. Poza zajmującym miejsce w drugiej dziesiątce rankingu Hubertem Hurkaczem najwyżej w światowym rankingu sklasyfikowany jest zawieszony Kamil Majchrzak, który zajmuje 218. miejsce. Dopiero 271. jest Daniel Michalski, a 277. Kacper Żuk.