Eksperci mówią jednym głosem po triumfie Igi Świątek

Iga Świątek (1. WTA) bez żadnych problemów awansowała do półfinału turnieju WTA 250 w Bad Homburgu. Polka gładko pokonała Rosjankę Annę Blinkovą (39. WTA) 6:3, 6:2 i tym samym, w co trudno uwierzyć, awansowała do pierwszego w dorosłej karierze półfinału zawodów rozgrywanych na kortach trawiastych.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek szczerze o kontuzji: Teraz czuję się wręcz lepiej niż przed Rolandem

WTA zażartowało ze Świątek. Riposta Polki była jeszcze lepsza

Iga Świątek "odczarowała trawę" i jest gotowa na Wimbledon

Wynik i grę Igi Świątek tradycyjnie ocenili eksperci i dziennikarze w mediach społecznościowych. "Iga Świątek - Anna Blinkowa 6:3, 6:2 i w zaledwie godzinę i 11 minut Iga wchodzi do półfinału turnieju w Bad Homburgu. A trener Tomasz Wiktorowski jednoznacznie ocenia to, co zobaczyliśmy" - stwierdził Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

"Iga Świątek ewidentnie polubiła się z trawą. Pierwsze zwycięstwo z rywalką z TOP 50 rankingu i bezproblemowe. Będzie pierwszy tytuł?" - zastanawiał się Jakub Seweryn ze Sport.pl.

"6:3, 6:2 i kolejna porcja pewności siebie na korcie trawiastym dla Igi Świątek! Fajnie to wyglądało" - ocenił z kolei Adam Romer z magazynu "Tenisklub".

"Iga Świątek w po raz pierwszy w seniorskiej karierze w półfinale turnieju WTA na trawiastej nawierzchni! Polka pokonała w bardzo solidnym stylu Annę Blinkovą 6:3, 6:2. Trawa już odczarowana, a Iga Świątek czaruje publiczność w Bad Homburgu" - to za to ocena dziennikarza Radia Zet, Mateusza Ligęzy.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Polak przyłapany na dopingu. Oto jego wersja. "Straciłem wszystko"

Gra Świątek nie umknęła uwadze zagranicznych dziennikarzy. "Świątek pokonała Blinkovą 6:3, 6:2 w Bad Homburgu i awansowała do pierwszego półfinału na trawiastej nawierzchni w karierze. Wygląda na całkiem gotową na Wimbledon" - zauważył Jose Morgado.

"Nie do zatrzymania! Świątek odniosła dziesiąte zwycięstwo z rzędu i awansowała do półfinału turnieju w Bad Homburgu" - to nagłówek portalu ESPN Tenis.

"Trzeba podziwiać to, co robi Iga. Gra w mniejszym turnieju i krok po kroku buduje swoją pewność na trawie. Pierwszy półfinał od czasu juniorskiego Wimbledonu w 2018 roku. Głupotą byłoby skreślanie światowej jedynki" - to za to ocena The Tennis Letter w kontekście Wimbledonu, na którym najlepszym wynikiem Świątek jest czwarta runda z 2021 roku.

A w półfinale turnieju WTA 250 w Bad Homburgu rywalką Igi Świątek w meczu o finał zawodów będzie Włoszka Lucia Bronzetti (65. WTA), która w swoim ćwierćfinale pokonała Warwarę Graczową (43. WTA) 6:4, 6:3. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.