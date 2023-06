Niemcy ocenili zachowanie Świątek. Nikt wcześniej nie zwrócił na to uwagi

Trwający turniej WTA 250 w Bad Homburgu jest pierwszym na kortach trawiastych, w którym występuje w tym roku Iga Świątek (1. WTA). Polka jest prawdziwą gwiazdą zawodów i organizatorzy jeszcze przed jego startem chwalili się jej obecnością. Świątek ma także świetny kontakt z kibicami, którzy tłumnie i chętnie przychodzą na jej spotkania.

Obecność Polki zauważają także regionalne media. Jednym z nich jest dziennik "Frankfurter Rundschau", który zatytułował swój tekst: "Iga Świątek - gwiazda rocka". Na samym początku można znaleźć odniesienie do tego, że 22-latka jest fanką tego gatunku muzycznego i przyznaje się do słuchania takich zespołów, jak Guns n' Roses, AC/DC i Led Zeppelin. "To dość stara szkoła, jak opisaliby to ludzie z jej pokolenia. Każdy z tych zespółów przeżywał rozkwit długo przed narodzinami tenisistki" - czytamy.

"Płynnym angielskim odpowiada po meczach nawet na prywatne pytania. Przez polskich kibiców jest witana niczym gwiazda rocka. Zawsze znajduje czas na zrobienie zdjęcia i rozdanie autografów. Tłum ludzi, którzy potrafi biec za jej samochodem do hotelu, zadziwia organizatorów. Nic podobnego związanego z tenisem nie miało nigdy miejsca w Bad Homborgu" - zachwycają się niemieccy dziennikarze.

Dalej "Frankfurter Rundschau" podkreśliło, że Świątek jest w Polsce tak samo popularna, jak Robert Lewandowski. Dziennik przytacza także bardzo miłe sceny związane z tenisistką i jej kibicami. "Gdy fani mogą z nią chwilę porozmawiać, to czasem przytulają się, płacząc z radości. Takie obrazki można codziennie oglądać w Bad Homburgu" - kończy niemiecka gazeta.

W czwartkowe popołudnie Iga Świątek grała w ćwierćfinale turnieju WTA w Bad Homburgu, w którym wygrała z Anną Blinkową (39. WTA) 6:3, 6:2. W piątek 30 czerwca rywalką Polki w półfinale będzie Włoszka Lucia Bronzetti (65. WTA). Relację z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.