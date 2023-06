Polak przyłapany na dopingu. Oto jego wersja. "Straciłem wszystko"

W styczniu Polska Agencja Antydopingowa potwierdziła, że analiza próbki B potwierdziła wyniki próbki A. To była bardzo zła wiadomość dla tenisisty, bo groziło mu nawet czteroletnie zawieszenie. Na jego szczęście najgorszy scenariusz się nie spełnił, ale kara i tak jest dotkliwa.

Kamil Majchrzak ostatni mecz rozegrał w październiku 2022 roku. Wtedy tenisista zajmował 82. miejsce w rankingu ATP. Gdy w grudniu pojawiły się informacje o wykryciu aż dwóch zakazanych substancji w organizmie zawodnika, to Majchrzak nie ukrywał swojego zaskoczenia. Po dzisiejszej decyzji o zawieszeniu Polaka do końca roku postanowił on ponownie skomentować całą sprawę w mediach społecznościowych.

"Zawsze byłem i jestem uczciwym człowiekiem. Sprzeciwiam się każdej formie oszustwa w celu osiągania korzyści" - czytamy w oświadczeniu zawodnika - "Pod koniec 2022 roku w jednej chwili straciłem wszystko. Od dziecka ciężko trenowałem, by spełniać marzenia. Tenis nie jest tylko moją pracą, lecz przede wszystkim jest całym moim życiem".

Polski tenisista zawieszony za stosowanie środków dopingujących

Zawodnik potwierdził, że wykryte w jego organizmie substancje znajdowały się w jednym produkcie. Dowiedział się tego dzięki wysłaniu wszystkich suplementów, z których korzystał do laboratorium w Turynie.

"Po prawie dwóch miesiącach dostałem dokładne wyniki badań, które potwierdziły, że wszystkie wykryte substancje zostały znalezione w jednym konkretnym produkcie. Mowa o rozpuszczalnym w wodzie izotonicznym suplemencie, który zacząłem pić regularnie po konsultacji z dietetykiem od końca września 2022 aż do momentu, gdy dowiedziałem się o pozytywnych testach antydopingowych" - Majchrzak nie zdradził nazwy produktu. Przyznał jednak, że według składu na opakowaniu, nie powinien on zawierać żadnych niedozwolonych substancji. Z tego suplementu mieli też korzystać inni sportowcy, którzy nie zostali nigdy oskarżeni o doping. Według tenisisty stężenia tych substancji były zbyt niskie, żeby móc wpłynąć na jego parametry fizyczne.

Na sam koniec Kamil Majchrzak zapowiedział swój powrót do gry w tenisa w 2024 roku. Ponownie wyraził swój sprzeciw wobec dopingu, który "stoi w sprzeczności z moimi wartościami, które staram się prezentować każdego dnia". Podziękował też za pomoc swoim bliskim, trenerom i prawnikom. Przyznał też, że w najbliższej przyszłości zamierza rozwinąć każdy z powyższych wątków - wygląda więc na to, że sprawa będzie jeszcze kontynuowana.