Polski tenisista zdyskwalifikowany za stosowanie środków dopingujących

W grudniu ubiegłego roku pojawiły się pierwsze informacje o możliwym stosowaniu nielegalnych środków przez Karola Majchrzaka. Jako pierwszy poinformował o tym komentator Eurosportu Karol Stopa. Podczas meczu Huberta Hurkacza wspomniał na antenie, że zawodnik z Piotrkowa Trybunalskiego podczas pobytu na turniejach w Azji został poddany kontroli antydopingowej, która potwierdziła u niego obecność zakazanej substancji.

Początkowo Majchrzakowi groziła nawet czteroletnia dyskwalifikacja za życie środków poprawiających wydolność. W organizmie tenisisty wykryto substancje: SARM S-22, metabolit LGD-4033 oraz agonist PPARδ , które są zakazane przez Światową Agencję Antydopingową. Sam tenisista podkreślał, że nigdy świadomie nie zażywał środków dopingujących. 27-latek poprosił Polską Agencję Antydopingową o analizę próbki B, ale w jej przypadku potwierdzono wyniki próbki A i cała sprawa została skierowana do International Tennis Integrity Agency.

Kamil Majchrzak zdyskwalifikowany na 13 miesięcy za stosowanie środków dopingujących

W czwartkowe popołudnie organizacja ITIA poinformowała o karze, którą otrzymał polski tenisista. Kamil Majchrzak zaakceptował karę 13-miesięcznej dyskwalifikacji z powodu przyjęcia niedozwolonych środków. Na poczet kary zapisano zawodnikowi czas, który spędził, będąc tymczasowo zawieszonym. Dlatego jego okres dyskwalifikacji obejmuje czas od 30 listopada 2022 roku do 29 grudnia bieżącego roku.

"Zawodnik przyznał się do naruszenia przepisów antydopingowych, ale dodał, że nie zażył świadomie substancji, które są niedozwolone. Majchrzak stwierdził, że była to kwestia zanieczyszczone suplementu i przedstawił dowody zakupu oraz przekazał próbki saszetek do zbadania. [...] ITIA uznała, że Majchrzak nie spożył świadomie ani celowo substancji zabronionych, a dalsze dowody łagodzące to rozmowy gracza z dietetykiem na temat suplementu i jego składników" - czytamy w komunikacie organizacji.

Tym samym Kamil Majchrzak wróci na kort już w styczniu 2024 roku. Przed dyskwalifikacją pod koniec 2022 roku zajmował 77. pozycję w rankingu ATP.