Świątek przybędzie kolejna rywalka. Wielka gwiazda tenisa wznawia karierę

W meczu trzeciej rundy Australian Open w 2020 roku Caroline Wozniacki spotkała się na korcie z Ons Jabeur. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Tunezyjki 7:5, 3:6, 7:5. Po tym spotkaniu Dunka z polskimi korzeniami zakończyła karierę w wieku 29 lat z 30 wygranymi tytułami w karierze, w tym jednym wielkoszlemowym - Australian Open w 2018 roku.

Caroline Woźniacki zapowiada powrót na kort. "Mogę wygrać US Open"

W ostatnich trzech latach tenisistka dwukrotnie została mamą i wraz z amerykańskim koszykarzem Davidem Lee wychowują córkę Olivię i syna Jamesa. Teraz 32-latka udzieliła wywiadu amerykańskiemu magazynowi "Vogue", w którym poinformowała, że wraca na kort. Najpierw tenisistka weźmie udział w turnieju WTA w Montrealu na początku sierpniu, a następnie chce zagrać w US Open, gdzie dwukrotnie występowała w finale - w 2009 i 2014 roku.

- W Nowym Jorku jest niesamowicie elektryzująca atmosfera, której nie mam dość. Do tego zawsze dobrze mi się tam grało. Zacznę od Montrealu, żeby wrócić do rytmu, a potem udamy się z rodziną do Nowego Jorku - powiedziała była liderka światowego rankingu. - Następnie pozostanie kilka miesięcy na przygotowanie się do Australian Open. Igrzyska w Paryżu również moim celem.

Woźniacki przyznała, że nie odczuwa żadnych nerwów w związku z powrotem, bo wraca do tego, co kocha. - Czy mogę wygrać US Open? Myślę, że tak. A Australian Open? Myślę, że też. Dlatego to robię. Zobaczymy, co się wydarzy.

- Przez te trzy lata poza kortem musiałam nadrobić stracony czas z rodziną. Zostałam mamą i teraz mam dwójkę pięknych dzieci, za które jestem bardzo wdzięczna. Wciąż mam jednak cele, które chcę osiągnąć. Chcę pokazać moim dzieciom, że można realizować swoje marzenia bez względu na wiek czy rolę. Zdecydowaliśmy jako rodzina, że już czas. Wracam do gry i nie mogę się tego doczekać! - poinformowała Woźniacki na Twitterze.

Nie tylko Wozniacki. Wraca też Angelique Kerber

Dunka nie jest jedyną byłą mistrzynią, która zapowiedziała powrót na tenisowy kort. Nieco później, bo dopiero od stycznia 2024 roku będziemy mogli ponownie oglądać Angelique Kerber. - Kiedy wrócę na kort? W 2024 roku z jasnym celem gry w Australian Open. Dotyczy to również turniejów przygotowawczych w Australii oraz może wystąpię w United Cup w barwach Niemiec - poinformowała Niemka z polskim rodowodem.