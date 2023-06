Kiedy następny mecz Igi Świątek? O której godzinie gra z Blinkową w Bad Homburg? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

W tym tygodniu Iga Świątek (1. WTA) bierze udział w WTA 250 w Bad Homburg - turnieju będącym ostatnim sprawdzianem przed wielkoszlemowym Wimbledonem. W meczu otwarcia nie bez problemów pokonała Tatjanę Marię (58. WTA) 5:7, 6:2, 6:0. - (Maria - red.) ma inny styl gry. Na początku był zdradliwy, ale cieszę się, że udało mi się ją rozgryźć. (...) Wiedziałam, że mam na to sposób, musiałam się odnaleźć - przyznała po meczu. W 1/8 finału Polka poradziła sobie już zdecydowanie lepiej i pewnie triumfowała 6:3, 6:1 z Jil Teichmann (129. WTA).

Teraz przed liderką światowego rankingu kolejne wyzwanie. W ćwierćfinale zmierzy się z Anną Blinkową (39. WTA). Rosjanka także dość pewnie awansowała na ten etap rywalizacji, po drodze tracąc jednego seta - w starciu z Sabine Lisicki (371. WTA) 3:6, 6:1, 7:5. W kolejnym meczu już bez większych problemów zwyciężyła z Leylah Fernandez (96. WTA) 7:5, 6:2.

Blinkowa nie odniosła jeszcze większych sukcesów w tourze. Wygrała tylko jeden turniej rangi WTA - w Cluj-Napoca w 2022 roku. Dodatkowo nie najlepiej radziła sobie w tegorocznej rywalizacji na trawie. Wystąpiła w WTA 500 w Berlinie, ale przygodę z turniejem zakończyła już na etapie 1/8 finału, przegrywając z Eliną Awanesian (64. WTA).

Mecz Świątek z Blinkową będzie ich pierwszym starciem w zawodowej karierze. Faworytką do zwycięstwa będzie Polka. Mimo że w przeszłości nie czuła się ona najlepiej na kortach trawiastych - jej najlepszym wynikiem w seniorskiej karierze była czwarta runda Wimbledonu 2021 - to w tym sezonie prezentuje się zdecydowanie lepiej. Eksperci wymieniają ją nawet w gronie kandydatek do zwycięstwa, zarówno w Niemczech, jak i Londynie. Podobne zdanie w tej sprawie wyraził też Tomasz Wiktorowski.

- Myślę, że wcześniej czy później Iga zaskoczy na trawie. Trzeba się z tą nawierzchnią po prostu "ograć". (...) Potrzebujemy z Igą trochę czasu, ale nie wydaje mi się, by była to jakaś odległa przyszłość. Na razie Iga rozwija się dynamicznie i we właściwym kierunku - powiedział trener w jednym z wywiadów.

Mecz Świątek z Blinkową odbędzie się w czwartek 28 czerwca. Polka i Rosjanka wyjdą na kort jako trzecia para tego dnia od godziny 12:00. W tej sytuacji ich starcie rozpocznie się nie wcześniej niż przed 16:30. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi Canal+Sport. Zapraszamy też do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.