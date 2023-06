O której godzinie gra Iga Świątek? Kiedy ćwierćfinał turnieju w Bad Homburg? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek (1. WTA) próbuje odczarować korty trawiaste, na których nie odniosła jeszcze sukcesów w seniorskiej karierze. Jej najlepszym wynikiem była czwarta runda w Wimbledonie w 2021 roku. W tym sezonie Polka liczy na przełamanie - jak na razie jest na jak najlepszej drodze do zrealizowania celu. Obecnie startuje w WTA 250 w Bad Homburg, a więc ostatnim turnieju poprzedzającym imprezę wielkoszlemową. Na niemieckich kortach awansowała już do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Anną Blinkową (39. WTA).

Świątek - Blinkowa w ćwierćfinale w Bad Homburg. Polka faworytką

Liderka światowego rankingu bez większych problemów dotarła do tego etapu rywalizacji. W I rundzie po zaciętej walce pokonała Tatjanę Marię (58. WTA) 5:7, 6:2, 6:0. Z kolei w 1/8 finału gładko rozprawiła się z Jil Teichmann (129. WTA), wygrywając 6:3, 6:1. "Iga Grasstek", "Jest ćwierćfinał, jest rosnąca pewność - same pozytywy", "Taką Igę aż chce się oglądać" - zachwycali się po meczu polscy eksperci.

O półfinał 22-latka zmierzy się z Anną Blinkową. Rosjanka, podobnie jak pierwsza rakieta świata, straciła jednego seta w drodze do ćwierćfinału - w starciu I rundy z Sabine Lisicki (371. WTA) 3:6, 6:1, 7:5. W kolejnym meczu pewnie pokonała finalistkę US Open z 2021 roku, Leylah Fernandez (96. WTA) 7:5, 6:2.

Mecz Świątek z Blinkową będzie pierwszym starciem tych tenisistek na zawodowych kortach. To Polka będzie faworytką do zwycięstwa, choć Rosjanka także może pochwalić się kilkoma sukcesami. Triumfowała w jednym z turniejów rangi WTA - konkretnie w Cluj-Napoca w 2022 roku. Z kolei w tym sezonie dotarła do finału w Strasbourgu, w którym ostatecznie musiała uznać wyższość Eleny Svitoliny.

Świątek kontra Rosjanka w ćwierćfinale Bad Homburg. To twarda "sztuka"

Świątek - Blinkowa w WTA 250 w Bad Homburg. O której godzinie gra Świątek? Gdzie i kiedy oglądać? Transmisja na żywo

Starcie Świątek z Blinkową zaplanowano na czwartek 28 czerwca. Będzie to trzeci mecz dnia na korcie centralnym od godziny 12:00. W tej sytuacji Polka rozpocznie rywalizację po godzinie 16:30. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi Canal+Sport. Zapraszamy też do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.