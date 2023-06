Świątek miała luz, a problemy tylko początkowo. Później nie dała szans rywalce

Turniej WTA 250 w niemieckim Bad Homburg jest dla Igi Świątek elementem przygotowań do nadchodzącego wielkimi krokami wielkoszlemowego Wimbledonu. Niemniej jednak Polka chce przy okazji wywalczyć swój pierwszy tytuł WTA na trawie, a w II rundzie, po pokonaniu zeszłorocznej półfinalistki Wimbledonu Niemki Tatjany Marii (5:7, 6:2, 6:0), mierzyła się ze Szwajcarką Jill Teichmann (WTA 129).

To najlepsza Iga Świątek na trawie. Polka w ćwierćfinale w Bad Homburg

Początek środowego spotkania wcale nie był łatwy dla polskiej liderki rankingu WTA. Teichmann wygrała pewnie swojego gema serwisowego, a po chwili doprowadziła do bardzo długiego gema przy serwisie Polki. W nim rozegrano aż 18 piłek, a Szwajcarka miała aż trzy szanse na przełamanie, ale nawet pomimo jednego dużego błędu sędziów na swoją niekorzyść Świątek potrafiła wytrzymać ciśnienie i doprowadzić do remisu 1:1.

Z kolei gdy przy stanie 2:2 pierwsze break pointy wywalczyła sobie Polka, to szybko mieliśmy też pierwsze przełamanie. Polska tenisistka zakończyła tego gema znakomitym "hot dogiem", po którym Teichmann popełniła błąd. Świątek wyszła w ten sposób na prowadzenie 3:2.

Od tego momentu Polka zaczęła grać naprawdę pewnie i ofensywnie, co pozwoliło jej wygrać pierwszego seta 6:3, gdyż jeszcze w ostatnim gemie tej partii Świątek zdołała swoją skuteczną grą doprowadzić do przełamania i to do zera.

Drugi set rozpoczął się bardzo dobrze dla Polki, która wygrała gema serwisowego do 15. Jej seria zdobytych punktów z rzędu na przełomie pierwszej i drugiej partii zakończyła się na 10. Polka imponowała swoją grą - jej cierpliwe akcje budowane poprzez dobrze kontrolowane, dokładne uderzenia były nie do zatrzymania dla rywalki ze Szwajcarii.

Wprawdzie Teichmann zdołała szybko wyrównać na 1:1, to jednak w kolejnych gemach dominowała już Świątek. Oddała swojej rywalce już tylko siedem małych punktów do końca meczu, wygrała pięć gemów z rzędu i bardzo pewnie awansowała do ćwierćfinału turnieju w Bad Homburg.

Iga Świątek pokonała Szwajcarkę Jill Teichmann 6:3, 6:1, grając prawdopodobnie swój najlepszy dotąd tenis na trawie. W ćwierćfinale Świątek zagra lepszą z pary Anna Blinkowa (Rosja, WTA 39) - Leylah Fernandez (Kanada, WTA 96).