Rywalka Igi Świątek poruszyła temat tabu w kobiecym tenisie

Przed rokiem Ons Jabeur była o krok od zwycięstwa w Wimbledonie. Tunezyjka przegrała jednak w finale z Jeleną Rybakiną 6:3, 2:6, 2:6. Jabeur kilka miesięcy później nie wyszedł też finał US Open. W Nowym Jorku Tunezyjka przegrała z Igą Świątek 2:6, 6:7(5).

Już w poniedziałek Jabeur rozpocznie walkę w kolejnym wielkoszlemowym turnieju. Po tym, jak Tunezyjka doszła do ćwierćfinału Rolanda Garrosa, znów stanie przed szansą wywalczenia trofeum w Londynie.

Przed tegorocznym Wimbledonem Jabeur porozmawiała z brytyjskim dziennikiem "The Guardian", w którym opowiedziała o poświęceniu zawodniczek dla tenisa. - To szalone, że niektórzy mówią, że nie potrzebują oglądać kobiecego tenisa, bo jest nudny. Skąd taka opinia? Szczerze mówiąc, kobiety poświęcają się bardziej niż mężczyźni. Gdybym jutro chciała zajść w ciążę, nie mogłabym, ponieważ będę w trakcie sezonu - powiedziała Jabeur.

Jabeur o temacie tabu w kobiecym tenisie

- To ważna decyzja, która przerywa karierę i mocno na nią wpływa. Na korcie bywa raz lepiej, raz gorzej, ale to moje życie. Z mężem jesteśmy jednak cierpliwi i wierzymy, że pewnego dnia zostaniemy rodzicami. Na razie musimy musimy jednak zaczekać - dodała.

Jabeur poruszyła też temat tabu. - Wielkim problemem są też miesiączki. Szczególnie w trakcie Wimbledonu, kiedy gramy w białych strojach. To nie pomaga. Co prawda możemy nosić czarną bieliznę, ale jeśli się na nią decydujemy, wszyscy wiedzą, o co chodzi - stwierdziła.

- Gra w trakcie tych dni często wiąże się też z potężnym bólem. Niektóre kobiety muszą radzić sobie z bólem promieniującym aż do pleców. Nie raz grałam w trakcie pierwszego dnia miesiączki i płakałam z bólu. Zdarzało mi się przegrywać mecze z tego powodu - zakończyła Tunezyjka.