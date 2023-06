Nie tylko Iga Świątek. Kto wystąpi w turnieju w Warszawie? Znamy listę

Już od 24 lipca polscy kibice będą mogli na żywo obserwować rywalizację najlepszych zawodniczek na świecie, które zawitają do stolicy na turniej BNP Paribas Warsaw Open rangi WTA 250. Po raz pierwszy odbędzie się on nie, jak dotychczas, na mączce, a na kortach twardych. To zachęciło do przyjazdu lepsze zawodniczki niż przed rokiem, gdyż w tym okresie sezonu rywalizuje się już głównie na betonie.

Zawodniczki zgłoszone do turnieju w Warszawie. Zabraknie obrończyni tytułu

W Warszawie kibice będą mieli szansę zobaczyć w akcji liderkę światowego rankingu Igę Świątek, która będzie murowaną faworytką tej imprezy. Ale uwaga - podobnie było rok temu, a Polka niespodziewanie uległa w ćwierćfinale Caroline Garcii. Francuzka wygrała później cały turniej, lecz nie przyjedzie bronić tytułu.

W gronie najwyżej rozstawionych tenisistek roić się będzie od Czeszek, które skorzystają z lokalizacji turnieju blisko swojej ojczyzny. Z "dwójką" grać będzie Marie Bouzkova (32. WTA), z "piątką" Marketa Voundrosova (40. WTA), "szóstką" Linda Noskova (45. WTA), "siódemką" Linda Fruhvirtova (49. WTA), a "ósemką" Katerina Siniakova (52. WTA). Grono wysoko notowanych zawodniczek uzupełnią Chinki - Lin Zhu (33. WTA) oraz Shuai Zhang (37. WTA).

Z punktu widzenia polskich kibiców szkoda, że na liście zgłoszeń brakuje za to dwóch innych Polek, których ranking predysponuje do gry w Warszawie - Magdy Linette (23. WTA) oraz Magdaleny Fręch (68. WTA).

Turniej BNP Paribas Warsaw Open na kortach Legii odbędzie się w terminie 24-31 lipca.

Lista zawodniczek turnieju głównego (gra pojedyncza):