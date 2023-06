Polska rewelacja Wimbledonu poległa. Nie będzie powtórki z zeszłego sezonu

W poniedziałek odbyły się pierwsze spotkania na kortach Wimbledonu. Walkę o awans do głównej drabinki rozpoczęli panowie, a dzień później do rywalizacji przystąpiły panie. Wśród nich znajdowała się Maja Chwalińska (330. WTA), która w poprzednim sezonie awansowała w Londynie do pierwszego wielkoszlemowego turnieju w karierze. Tym razem nie powtórzy tego rezultatu.

Chwalińska w pierwszej rundzie kwalifikacji zmierzyła się z wyżej notowaną Francuzką Carole Monnet (203. WTA). Mecz od początku nie układał się po myśli naszej zawodniczki. Już w pierwszym gemie dała się przełamać, a w kolejnym gemie przy własnym podaniu również musiała uznać wyższość rywalki. Dobrze serwująca Francuzka szybko wyszła na 4:0 i wypracowała pewną przewagę. Choć w piątym gemie Polka utrzymała serwis, nic więcej nie zdołała zdziałać. Monnet wygrała dwa kolejne gemy, notując trzecie przełamanie i triumfując 6:1.

Początek drugiej partii miał bardzo podobny przebieg. Francuzka szybko odskoczyła na 3:0, przełamując 21-latkę z Polski w drugim gemie. Później obie zawodniczki pewnie wygrywały gemy przy własnym podaniu, co przybliżało do zwycięstwa Francuzkę. Stało się ono faktem po pewnie utrzymanym podaniu i wykorzystaniu już pierwszej piłki meczowej w dziewiątym gemie. Monnet wygrała 6:1, 6:3 po 56 minutach gry, a Chwalińska szybko pożegnała się z marzeniami o drabince głównej.

Chwalińska w poprzednim sezonie rozegrała w Londynie turniej życia. Wygrała trzy mecze w kwalifikacjach, awansując po raz pierwszy w karierze do głównej drabinki turnieju wielkoszlemowego. W pierwszym meczu na tym poziomie pokonała niespodziewanie Katerinę Siniakovą (52. WTA), a w drugiej rundzie przegrała po trzysetowej walce z Alison Riske-Amritraj (140. WTA) rozstawioną wtedy z numerem 28.