Efekt Świątek już działa. Młoda polska tenisistka idzie w jej ślady. Co za łomot

Weronika Ewald to w tej chwili najlepsza polska tenisistka młodego pokolenia. To jej w tej chwili daje się największe szanse na to, że w przyszłości zbliży się do poziomu Igi Świątek czy Agnieszki Radwańskiej. 17-latka rok temu zadebiutowała w juniorskim Wimbledonie i od razu udało jej się przejść pierwszą rundę. Progres zrobiła w US Open, gdzie zaszła jedną rundę dalej, a jeszcze lepiej było podczas tegorocznego Australian Open, gdzie dotarła do ćwierćfinału. Na tym jednak nie poprzestaje.

Rozbiła rywalkę niczym Iga Świątek. 17-letnia Weronika Ewald robi furorę

We wtorek Ewald rozpoczęła turniej rangi ITF W15 w tunezyjskim Monastyrze i zrobiła to w stylu Igi Świątek. W pierwszym meczu rozgromiła Hannnę Winohradową 6:0, 6:0. Dwa lata starsza Białorusinka nie miała nic do powiedzenia. Nie ugrała nawet gema, co w tenisowym slangu nazywa się "rowerkiem". Mecz zakończył się po zaledwie 52 minutach.

Na razie Ewald zajmuje odległe 1184. miejsce w światowym rankingu, ale cały czas pnie się w górę. Nastolatka nie ukrywa, że wzorem dla niej jest właśnie Iga Świątek. Obie tenisistki miały nawet okazję się spotkać i wspólnie potrenować. Tamten moment był dla Ewald bardzo ważny. - Zainspirowała mnie podejściem do treningu. Wyglądała, jakby grała najważniejszy mecz w życiu - opowiadała o Idze Świątek na łamach WP SportowychFaktów w lutym tego roku. - Trenowała absolutnie na 100 procent, nie odpuszczała żadnej piłki. Jej trening nie kończył się na korcie. Przykładała też wagę do rozciągania i odnowy biologicznej. Widziałam z bliska jej determinację i to, jak przykładała się do każdego elementu - dodała.

Jak widać, nauka nie poszła w las. W kolejnej rundzie Ewald zmierzy się z rozstawioną z czwórką Meksykanką Lyą Fernandez.