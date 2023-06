Świątek nie ma sobie równych. Co za statystyka. "Pokłońcie się przed Królową"

Iga Świątek (1. WTA) kapitalnie zakończyła część sezonu, która odbywała się na kortach ziemnych - po raz trzeci w karierze wygrała Roland Garros. Dzięki zwycięstwu utrzymała prowadzenie w rankingu WTA - jej przewaga nad drugą Aryną Sabalenką wynosi obecnie 874 punkty. W najbliższym czasie Polka będzie mogła umocnić się na czele stawki. W tym tygodniu rywalizuje w WTA 250 w Bad Homburg, podczas gdy jej największa rywalka odpoczywa przed startem Wimbledonu.

Świątek znów potwierdziła dominację. Najlepsza w kolejnym zestawieniu

W miniony poniedziałek Świątek rozpoczęła 65. tydzień z rzędu jako pierwsza rakieta świata. W klasyfikacji wszech czasów pod względem długości "panowania" zajmuje obecnie 11. miejsce, do miejsca Top 10 brakuje jej już zaledwie sześciu tygodni. I choć na razie Polka nie może mierzyć się z najlepszymi zawodniczkami w historii - liderką jest Steffi Graff, która numerem 1 była przez 377 tygodni - to i tak ma powody do wielkiej radości.

Świątek znów potwierdziła dominację. Wyprzedziła Sabalenkę. Co za wyczyn

Okazuje się, że Polka może pochwalić się największą liczbą tygodni na czele rankingu WTA wśród aktywnych zawodniczek. Druga w tym zestawieniu jest Simona Halep (obecnie 50. WTA), która ma 64 tygodnie na pierwszym miejscu, choć Rumunka nie przewodziła stawce nieprzerwanie. Prowizoryczne podium zestawienia zamyka Wiktoria Azarenka (19. WTA), ale Białorusinka znajduje się zdecydowanie za plecami wspomnianej dwójki - liderowała przez 51 tygodni. "Pokłońcie się przed Królową" - tak sukces Świątek krótko, ale wymownie skomentował portal tennis.com na Twitterze.

Top 5 aktywnych tenisistek z największą liczbą tygodni na prowadzeniu klasyfikacji WTA

Iga Świątek (1. WTA) - 65

Simona Halep (50. WTA) - 64

Wiktoria Azarenka (19. WTA) - 51

Angelique Kerber - 34

Naomi Osaka (433. WTA) - 25.

Świątek powalczy o tytuł w Bad Homburg

Nie ulega wątpliwości, że Polka utrzyma prowadzenie minimum do rozpoczynającego się na początku lipca Wimbledonu. W poprzednich latach nasza zawodniczka nie radziła sobie najlepiej na londyńskich kortach - jej najlepszym wynikiem w seniorskiej karierze była czwarta runda w 2021 roku. W tym sezonie Świątek ma jednak nadzieje na lepszy rezultat.

By lepiej przygotować się do turnieju wielkoszlemowego na trawie, Polka zgłosiła się do rywalizacji w Bad Homburg. Za nią już pierwszy mecz, który wygrała 5:7, 6:2, 6:0 z Tatjaną Marią (58. WTA). W 1/8 finału Świątek zmierzy się z Jil Teichmann (129. WTA). Starcie zaplanowano na środę 28 czerwca.