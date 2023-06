Świątek jak Serena Williams. Fani oszaleli po tym, co zrobiła. Wyznają jej miłość [WIDEO]

Iga Świątek (1. WTA) rozpoczęła tę część sezonu, która w przeszłości sprawiała jej najwięcej problemów - rywalizacja na trawie. Udało jej się jednak pokonać Tatjanę Marię (58. WTA) w I rundzie turnieju WTA 250 w Bad Homburg, choć o zwycięstwo nie było łatwo. W pierwszym secie przegrała 5:7. W kolejnych dwóch partiach przejęła już kontrolę nad spotkaniem i zdominowała rywalkę, wygrywając kolejno 6:2, 6:0. - (Maria - red.) ma inny styl gry. Na początku był zdradliwy, ale cieszę się, że udało mi się ją rozgryźć. (...) Wiedziałam, że mam na to sposób, musiałam się odnaleźć - stwierdziła Polka w pomeczowym wywiadzie, co zostało nagrodzone oklaskami.

Iga Świątek jak Serena Williams. Fani zachwyceni

Nie tylko wypowiedź 22-latki wzbudziła entuzjazm fanów. W trakcie meczu kibice wielokrotnie nagradzali ją gromkimi brawami za efektowne zagrania. Tych było szczególnie dużo w trzecim secie. Jedna z internautek opublikowała nawet w mediach społecznościowych nagranie, na którym Świątek wykonała oburęczny backhand, posyłając piłkę pod ostrym kątem tuż za siatkę, czym nie dała szans rywalce. "Mogłabym zakochać się w tym uderzeniu" - oceniła fanka. "Co to był za uderzenie. Kąt, pod jakim posłała piłkę, był niesamowity" - dodała inna internautka.

To nie koniec. Zagranie przypomniało jednej z fanek legendarną Serenę Williams. To właśnie 23-krotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych popisywała się podobnymi uderzeniami, gdy była u szczytu formy. "To była vintage (klasyczna, tłumaczenie z ang. - red.) Serena. Od jej czasów żadna inna zawodniczka nie była w stanie posłać piłki na drugą stronę kortu pod takim kątem" - oceniła.

O tym, że Świątek prezentuje podobny poziom gry do Amerykanki sprzed lat, mówił już John McEnroe w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem ze Sport.pl. - Świątek jest jedną z najlepiej poruszających się tenisistek, jakie kiedykolwiek widzieliśmy. Stawiam ją obok Sereny Williams i Kim Clijsters. (...) Dla mnie Iga wygląda chyba lepiej niż kiedykolwiek - podkreślał tuż przed startem tegorocznego Roland Garros, w którym Polka triumfowała.

Świątek przed szansą na kolejne zwycięstwo. Mecz w środę

Teraz przed Świątek mecz 1/8 finału w Bad Homburg, w którym zmierzy się z Jil Teichmann (129. WTA). Będzie to drugie starcie tych tenisistek w historii. W pierwszym, które odbyło się przed dwoma laty, triumfowała Polka. Mimo że trawa nie jest najlepszą nawierzchnią dla Świątek, to i tak będzie faworytką nadchodzącego meczu. Wielu ekspertów uważa, że może ona nawet wygrać ten turniej. W sukces tenisistki wierzy też jej trener. - Myślę, że wcześniej czy później Iga Świątek zaskoczy na trawie. Trzeba się z tą nawierzchnią po prostu "ograć" - powiedział Tomasz Wiktorowski.