Świątek podpisała umowę z Porsche i się zaczęło. Kibice uderzyli w jej rywalkę

Informacja o rozpoczęciu współpracy między Porsche i Igą Świątek została opublikowana kilka dni temu. Rozpoczęcie nowej współpracy polskiej tenisistki z niemiecką marką ma związek z jej dwukrotnym zwycięstwem w turnieju WTA w Stuttgarcie, sponsorowanym przez producenta ekskluzywnych samochodów.

Świątek zastąpiła Raducanu

Nowa umowa sponsorska Igi Świątek to nie tylko wielki sukces samej zawodniczki i jej sztabu. Oznacza to także zakończenie współpracy Porsche z poprzednią ambasadorką Emmą Raducanu. Zwyciężczyni US Open 2021, choć jest doskonale znana w tenisowym środowisku, w ostatnim czasie ze względu na kontuzje musiała zdecydowanie zwolnić, przez co spadła na dopiero 132. miejsce w rankingu WTA.

Z tego też powodu władze niemieckiej marki były wręcz zmuszone do rozejrzenia się za nową ambasadorką. Naturalną kandydatką była Świątek.

Kibice cieszą się ze zmiany ambasadorki Porsche

Decyzja Porsche o porozumieniu z liderką światowego rankingu spotkała się także z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony kibiców, którzy wbili także kilka szpilek Emmie Raducanu. Według nich marka w końcu będzie miała odpowiednią ambasadorkę, która coś znaczy nie tylko w sportowym świecie.

Fani w mediach społecznościowych nie mieli litości, jednocześnie doceniając polską tenisistkę. - "Nareszcie odpowiednia ambasadorka. Porsche w końcu zrozumiało, kto jest prawdziwą królową", "Co za wiadomość! Porsche w końcu ma prawdziwą ambasadorkę", "Iga doskonale pasuje do marki. Młoda kobieta z sukcesami, która ma twardy charakter" - to tylko kilka opinii, które pojawiły się w sieci i zostały przytoczone przez portal sportskeeda.com.

Przypomnijmy, że obecnie Iga Świątek rozgrywa pierwszy w sezonie turniej na nawierzchni trawiastej w niemieckim Bad Homburg. W środę w 1/8 finału Polka zagra ze Szwajcarką Jil Teichman.