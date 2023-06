Sabalenka się otworzyła. Usłyszała to od własnej matki. "Co to, k...a, jest?!"

Aryna Sabalenka (2. WTA) to jedna z największych rywalek Igi Świątek (1. WTA) w tenisowym tourze WTA. Białorusinka od wielu tygodni stara się przegonić Polkę w rankingu, ale wciąż tego nie dokonała. Tuż przed wielkoszlemowym Wimbledonem Sabalenka zanotowała wpadkę, odpadając w 1/8 finału turnieju w Berlinie po meczu z Wieroniką Kudiermietową (13. WTA; 2:6, 6:7). - Jeśli Aryna chce zostać numerem jeden, musi się pogodzić z byciem pod presją - twierdzi Siarhiej Rutenka, szef Białoruskiego Związku Tenisowego (BFT).

Od 2016 roku Sabalenka ma na lewym przedramieniu tatuaż z podobizną tygrysa. Jaka jest jego geneza i jak na niego zareagowali rodzice Białorusinki? O tym tenisistka opowiedziała w wywiadzie dla "L'Equipe". - Urodziłam się w 1998 roku, czyli w roku tygrysa. Spotykałam się z facetem, który był cały pokryty tatuażami. Pomyślałam, że tygrys może do mnie pasować. Jestem wojowniczką i nigdy się nie poddaję. Na początku nienawidziłam tatuaży, podobnie jak moi rodzice. Moja mama nie odzywała się do mnie przez tydzień. Powiedziała tylko "co to, k***a, jest?" - stwierdziła.

Podobnie Sabalenka opowiadała o tej decyzji w rozmowie z Tennis Channel w 2019 roku. - Miałam wtedy 18 lat i rodzice o tym nie wiedzieli. Gdy zobaczyli go po raz pierwszy, to mój tata się śmiał. Mama nie rozmawiała ze mną przez tydzień, a potem stwierdziła, że oby to był pierwszy i ostatni - komentowała Białorusinka. Ten tatuaż niejako pomaga jej także na korcie. - Czasami mi przypomina, że trzeba walczyć o każdy punkt. Czasem przypominam sobie o nim i upewniam się, że widzę ten tatuaż przez cały czas. Dzięki temu mam pasmo sukcesów - dodała.

Do tej pory Sabalenka wygrała 13 turniejów rangi WTA, a jej zdecydowanie największym sukcesem jest triumf w Australian Open w 2023 roku. Wtedy Białorusinka pokonała w finale 4:6, 6:3, 6:4 Kazaszkę Jelenę Rybakinę (3. WTA). Dodatkowo Sabalenka wygrała w tym roku zmagania w Madrycie, okazując się lepsza w finale od Igi Świątek (6:3, 3:6, 6:3). Białorusinka została wiceliderką rankingu WTA po raz pierwszy 23 sierpnia 2021 roku.