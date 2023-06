To może być hit. WTA pokazało, co robiła Iga Świątek przed decydującym setem [WIDEO]

Iga Świątek (1. WTA) nie bez drobnych problemów, ale udanie zadebiutowała na kortach trawiastych w 2023 roku. Polka w pierwszym meczu turnieju WTA 250 w Bad Homburgu pokonała 5:7, 6:2, 6:0 Niemkę Tatjanę Marię (58. WTA). "Ważne jest, że dla Świątek to był bezsprzecznie cenny i dobry mecz na początek tegorocznego grania na trawie" - pisał po meczu Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

To ona natchnęła rywalkę Świątek. Najważniejszy kibic na widowni w Bad Homburg [WIDEO]

Niektórzy z widzów mogli być zaskoczeni przebiegiem spotkania Świątek z Marią. Niemka nie podłamała się po szybkim przełamaniu ze strony 22-latki i mimo przegrywania 3:1, szybko wróciła do gry i wygrała pierwszą partię. W drugiej Świątek pokazała grę, którą zachwycała podczas Roland Garros i wyrównała stan rywalizacji.

Iga Świątek zajrzała do zeszytu i w trzecim secie nie dała szans rywalce

W przerwie Maria udała się do toalety, a polska tenisistka wykorzystała ten czas, żeby wyjąć zeszyt z torby i przejrzeć najpewniej notatki, w których mogła mieć wskazówki dotyczące gry jej rywalki. Jakby nie było - przyniosło to pożądany efekt. Świątek w trzecim secie nie przegrała nawet gema i awansowała do drugiej rundy.

"Gdy za bardzo kochasz czytanie", "ta dziewczyna... jedyna w swoim rodzaju" - to jedne z komentarzy pod nagraniem. Inni z kibiców wskazują, że to najpewniej nowy zeszyt, a stary musiał już być zapełniony notatkami.

To nie pierwszy raz, gdy Iga Świątek zagląda do swojego notesu. Ostatnio podobnie było w ćwierćfinałowym meczu French Open z Coco Gauff (7. WTA), gdy Polka zajrzała do zeszytu po wygranym pierwszym secie 6:4. W drugim grała o wiele lepiej i wygrała pewnie 6:2.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Tym wolejem Świątek sprawiła, że opadły szczęki. Niemka biegła, ale nie dała rady [WIDEO]

Mecz w drugiej rundzie turnieju w Bad Homburgu Iga Świątek rozegra w środę 28 czerwca. Rywalką Polki będzie Jill Teichmann (129. WTA). Szwajcarka w swoim meczu pokonała Amerykankę Claire Liu (95. WTA) 3:6, 6:3, 6:4. Dotychczas Świątek z Teichmann grała tylko raz. Było to dwa lata temu podczas turnieju WTA w Adelajdzie. Wówczas górą była raszynianka, która pokonała rywalkę 6:3, 6:2. Relację z ich środowego meczu będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.