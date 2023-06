Świątek awansowała do II rundy WTA w Bad Homburg. Wiemy, kiedy gra kolejny mecz

Iga Świątek (1. WTA) przygotowania do wielkoszlemowego Wimbledonu zamyka turniejem w Bad Homburg. Chociaż mecz z Tatjaną Marią (58. WTA) zaczęła od przegranego seta, to w późniejszej fazie gry pokazała klasę i nie dała szans rywalce z Niemiec.

Iga Świątek - Jill Teichmann w II rundzie w Bad Homburg. Do tej pory zmierzyły się raz

Maria z pewnością zaskoczyła Świątek i po ciężkim boju wygrała pierwszego seta 7:5. Polka nie pozwoliła poczuć się rywalce zbyt pewnie i w drugiej odsłonie wyrównała, wygrywając aż 6:2. W trzecim secie Polka rozgromiła rywalkę 6:0 i dzięki temu zwycięstwu przeszła do kolejnej rundy.

Tam zmierzy się z Jill Teichmann (129. WTA), z którą do tej pory grała tylko raz. Miało to miejsce dwa lata temu, podczas turnieju w Adelajdzie. Wówczas górą była Świątek, która pokonała Szwajcarkę 6:3, 6:2. Teichmann do II rundy zawodów w Bad Homburg weszła po pokonaniu Amerykanki Claire Liu 3:6, 6:3, 6:4.

Tuż przed rozpoczęciem zawodów WTA 250 z turnieju wypadła jedna z najgroźniejszych rywalek Świątek w tych zawodach, Donna Vekić (20. WTA), która w ostatniej chwili wycofała się z gry w Bad Homburg. Chorwatka znalazła się po drugiej stronie drabinki i wielu oceniało, że to właśnie ona może być potencjalną przeciwniczką Polki w finale. Niedawno zaprezentowała się ze świetnej strony na imprezie WTA 500 w Berlinie, gdzie dotarła aż do finałowego meczu, po drodze pokonując Jelenę Rybakinę (3. WTA), czy Marię Sakkari (8. WTA). Dopiero w rozstrzygającym zwycięzcę starciu musiała uznać wyższość Petry Kvitovej (9. WTA), przegrywając 2:6, 6:7(6-8).

Kiedy kolejny mecz Świątek? Gdzie oglądać?

Mecz Igi Świątek z Jill Teichmann zaplanowano na środę 28 czerwca. Organizatorzy nie opublikowali jeszcze planu gier na ten dzień. Spotkanie to będzie można oglądać na antenach Canal+ Sport. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na naszej stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.