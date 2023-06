Tym wolejem Świątek sprawiła, że opadły szczęki. Niemka biegła, ale nie dała rady [WIDEO]

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Najlepsza tenisistka świata Iga Świątek udanie rozpoczęła turniej WTA 250 na kortach trawiastych w Bad Homburg. Polka w pierwszej rundzie pokonała w poniedziałkowy wieczór 35-letnią Niemkę, półfinalistkę Wimbledonu z ubiegłego sezonu - Tatjanę Marię (58. WTA) 5:7, 6:2, 6:0. Po przegranym pierwszym secie, Iga Świątek włączyła tryb turbo i grała momentami kapitalnie. Wygrała jak najbardziej zasłużenie.

Iga Świątek zwłaszcza w drugim i trzecim secie miała kilka wyjątkowej urody zagrań. To jedno z najpiękniejszych było w czwartym gemie trzeciej partii (przy wyniku 3:0, 30:30 dla Polki). Wtedy liderka światowego rankingu zaserwowała, a Niemka zagrała krótki return slajsem tuż za siatkę. Polka dobiegła do piłki, zagrała pod końcową linię, ale Maria skontrowała mocnym forhendem. Jej intencje wyczuła jednak Świątek i popisała się pięknym wolejem. Niemka zaciekle biegła jeszcze do tego zagrania, ale nie zdążyła dobiec do piłki.

Tatjana Maria też potrafiła zagrać bardzo efektownie. Jedną z jej pięknych akcji w pierwszym secie można zobaczyć tutaj.

Iga Świątek w 1/8 finału zmierzy się ze Szwajcarką Jul Teichmann (129. WTA), która pokonała Amerykankę Claire Liu (95. WTA) 3:6, 6:3, 6:4. Mecz ten zaplanowany jest na wtorek. Relacja na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.

Turniej w Niemczech to pierwsze i jedyne przetarcie 22-letniej Polki przed tegorocznym Wimbledonem, trzecią imprezą wielkoszlemową w tym roku, która zostanie rozegrana w dniach 3-16 lipca. Tytułu sprzed roku bronić będą Novak Djoković i Jelena Rybakina.