Tak wygląda drabinka Igi Świątek w Bad Homburg. Łatwa przeprawa, a później wielki rewanż

W poniedziałek o godzinie 19:00 Iga Świątek (1. WTA) rozpoczęła zmagania na turnieju WTA 250 w Bad Homburgu. W pierwszej rundzie zmierzyła się z Tatjaną Marią (58. WTA). Początek meczu nie był dla Polki udany i przegrała pierwszego seta. W kolejnych partiach pokazała się już z dużo lepszej strony i ostatecznie wygrała 5:7, 6:2, 6:0.

Tym samym Polka awansowała do drugiej rundy, gdzie zmierzy się z Jil Teichmann (129. WTA). Szwajcarka poprzednio wyeliminowała Claire Liu (95. WTA; 3:6, 6:3, 6:4.). W przypadku kolejnego zwycięstwa na Świątek w ćwierćfinale będzie czekać zwyciężczyni pary Leylah Fernandez (96. WTA) - Anna Blinkova (24. WTA). Polka grała już w tym roku z Fernandez. Miało to miejsce podczas WTA w Dubaju. Wówczas wygrała 6:1, 6:1.

Z kolei w półfinale liderka rankingu WTA może trafić między innymi na Warwarę Graczewą (43. WTA) lub Mayar Sherif (31. WTA). Do bardzo ciekawego starcia może dojść w finale. W drugiej części drabinki znajdują się Bianca Andreescu (51. WTA) i Alize Cornet (74. WTA). Jeśli Świątek zmierzy się z Francuzką, to stanie przed szansą na wielki rewanż na trawiastych kortach. To właśnie ta tenisistka wyeliminowała Polkę w zeszłorocznej edycji Wimbledonu.

Drabinka Igi Świątek na WTA w Bad Homburgu

2. runda - Jil Teichmann

ćwierćfinał - Leylah Fernandez/Anna Blinkova

półfinał - Mayar Sherif/Lucia Bronzetti (65. WTA)/Sara Errani (80. WTA)/Warwara Graczewa

finał - Bianca Andreescu/Rebeka Masarova (69. WTA)/Alize Cornet/Emma Navarro (60. WTA)/Katerina Siniakova (52. WTA)/Jewgienija Rodina (314. WTA)/Linda Noskova (45. WTA)/Ludmiła Samsonova (15. WTA)

Mecz Igi Świątek z Jil Teichmann odbędzie się w środę. Obecnie nie wiadomo, na którą godzinę jest zaplanowany.