Nowe metody rywalki Świątek. Nowa miłość już jej pomaga. Trwa walka z czasem [WIDEO]

Paula Badosa (34. WTA) walczy z czasem, żeby móc wystąpić w zbliżającym się wielkimi krokami Wimbledonie. Hiszpańska tenisistka jeszcze nie tak dawno była w czołowej dziesiątce światowego rankingu, ale w osiągnięciu dobrej formy przeszkadzają jej kontuzje. Ostatniej doznała podczas turnieju w Rzymie, gdy doszło do zmęczeniowego złamania kręgu L4. Badosa chce zrobić wszystko, żeby móc wystąpić na londyńskich kortach po tym, jak opuściła w tym roku już dwa inne wielkoszlemowe turnieje - Australian Open i Roland Garros.

- Lekarze powiedzieli mi, że osiem tygodni to minimum. Powiedziałam, że chcę to zrobić, ale wiem, że nie będę gotowa na 100 procent. Robię wszystko, żeby jak najszybciej dojść do siebie. Leczenie przebiega szybko, ale chcę spróbować wrócić do treningów już w tym tygodniu, żeby mieć tydzień na przygotowanie się - mówiła Hiszpanka przed kilkoma dniami.

Paula Badosa ćwiczy w specjalnym pasie i nowym trenerem?

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, jak Badosa stara się wrócić do formy. Można na nim zobaczyć, że Hiszpanka gra w specjalnym pasie, który ma zapobiec pogłębieniu urazu. Jednocześnie ciekawostką jest fakt, że trenuje z innym trenerem - Apostolosem Tsitsipasem, ojcem czołowego tenisisty - Stefanosa (5. ATP). Czy to oznacza zmianę na stanowisku trenera 25-latki? Tego nie wiadomo. Jej dotychczasowym trenerem był Joel Canell.

Z kolei na kolejnym można za to zobaczyć, jak Grek i Hiszpanka wymieniają uderzenia na korcie.

A co wspólnego mają ze sobą Paula Badosa i Stefanos Tsitsipas? Otóż para przed kilkoma dniami oficjalnie poinformowała, że spotykają się ze sobą od pewnego czasu. - Tak, chodzę z nim - wyznała Badosa na łamach magazynu plotkarskiego "Hello".