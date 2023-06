Wimbledon padnie łupem Hurkacza. Tak wróży legenda. Jest o tym przekonany

Hubert Hurkacz na razie notuje dość słaby sezon. Odmiana Polaka miała przyjść wraz z nadejściem turniejów na trawie, ale i w nich nie wiedzie się tenisiście z Wrocławia najlepiej. Mimo to jest wiara w dobry wynik na kortach Wimbledonu. O krok dalej w swoich przewidywaniach poszedł Wojciech Fibak.

Fibak: Hurkacz może wygrać Wimbledon

Zdaniem legendarnego tenisisty Hurkacz jest w stanie wygrać tegoroczny Wimbledon. Najdalej wrocławianin dotarł do półfinału w 2021 r. To jego najlepszy wynik w turniejach Wielkiego Szlema i też jedyny raz, kiedy dotarł dalej niż do czwartej rundy. Typ na Polaka może wydawać się nietypowy, jeśli weźmiemy pod uwagę, że większość światowych ekspertów stawia na Novaka Djokovocia, a Carlosa Alcaraza wskazuje jako jedyne wyzwanie dla Serba.

- Ja wierzę w Huberta. Mówiłem od początku, że to jest nasz Andy Murray, wielki talent i osiągnie wielkie rzeczy. Podobnie jak z Igą. To jest wyjątkowo sympatyczny, młody człowiek i utrzymujemy świetny, bliski kontakt. Wierzę w niego i ta trawa jest stworzona do jego gry. Hurkacz może wygrać Wimbledon! Tak naprawdę nie ma w tej chwili takich geniuszy typu Stefan Edberg, Boris Becker czy John McEnroe, którzy grali serve and volley. Teraz gra się inaczej, gra się z głębi kortu. Hubert wie, jak wygrywać takie szybkie punkty, serwisem czy returnem - mówił Fibak w rozmowie z Polsatem Sport.

Aby Hurkacz osiągnął dobry rezultat na trzecim w roku turnieju Wielkiego Szlema, musi trochę zmienić w swojej grze. Według Fibaka brakuje mi agresji na korcie i czystej, sportowej złości.

- Ciągle uważam, że zbyt mało atakuje. Zbyt mało gra do przodu. Z wszystkimi gra długo, rozgrywa maratony, doprowadza do wielu tie-breaków. W Stuttgarcie było bardzo poprawnie. W Halle rozczarowanie. Dla mnie był zbyt luźno nastawiony, zbyt wesoły, zbyt uśmiechnięty i nie przeżywał zbyt mocno tej porażki. Hubert jak zawsze z uśmiechem. Z jednej strony jest tym wzorowym gentlemanem i godnym naśladowania przez innych, ale z drugiej strony chciałbym zobaczyć trochę nerwu - stwierdził.

Korty Wimbledonu mogą sprzyjać w lepszym wykorzystaniu atutów Hurkacza. - Uważam, że ma najlepszy serwis na świecie, jeden z najlepszych returnów, jeden z najlepszych bekhendów i jest jednym z najlepiej poruszających się, szczególnie wysokich, tenisistów. Nikt nie jest tak zwrotny jak Hubert - ocenił Fibak.

Wimbledon wystartuje w poniedziałek 3 lipca.