Ojciec Igi Świątek ujawnia, co zdecydowało o sukcesie córki. "To ją napędzało"

Rodzice często odgrywają ogromną rolę w rozwoju sportowej kariery swoich dzieci. Nie inaczej było w przypadku Igi Świątek, której ojciec - Tomasz - zaszczepił w córce pasję do sportu i nie raz gościł w boksie tenisistki w czasie jej największych tryumfów.

Tomasz Świątek jest dumny z sumienności swoich córek

Teraz Tomasz Świątek udzielił wywiadu, w którym wypowiedział się nt. tego, z czego jest najbardziej dumny w wychowaniu czterokrotnej mistrzyni turniejów Wielkiego Szlema. - Najbardziej dumny jestem z sumienności. Obie córki to mają, a to klucz do osiągnięcia sukcesu. Jeżeli przekonają się do czegoś, to robią to na 100 procent. Od najmłodszych lat było to po nich widać. Cieszę się, że ta wartość nigdy nie zanikła - powiedział w rozmowie z TVP Sport.

- Ich relacje? Nie pojawiała się zazdrość. Była między nimi rywalizacja. Iga chciała dogonić starszą siostrę i mocno ją to napędzało. I tu nie chodzi tylko o sport. Iga goniła ją na każdym polu, czy to na korcie, czy w nauce. Z racji wieku, Agata nie czuła żadnej presji. Taki układ, jaki miał miejsce w naszym domu, był bardzo dobry dla obu córek - wyjaśnił ojciec Igi Świątek.

Tomasz Świątek podzielił się także radą dla wszystkich rodziców młodych sportowców. - Przede wszystkim nie wolno dziecka zmuszać do uprawiania żadnej dyscypliny. Każdy człowiek w sposób naturalny musi dojrzeć do tego, co chce w życiu robić. [...] Moje zdanie jest takie, żeby nie naciskać na dziecko, nawet gdy ma duży talent, tylko dać mu możliwość rozwoju w swoim tempie i nie zapominać o tym, że sport ma też przede wszystkim dawać radość - powiedział.

Kiedy pierwszy mecz Igi Świątek w Bad Homburgu?

Iga Świątek pierwszy mecz na kortach trawiastych w tym roku rozegra w poniedziałkowe popołudnie z Niemką Tatjaną Marią w pierwszej rundzie turnieju WTA 250 w Bad Homburgu. Początek spotkania około godziny 18:00, a relację tekstową będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.