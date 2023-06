Trener polskiej rakiety numer 3 odważnie. Wolałby rywalizować ze Świątek niż z Rybakiną

Magdalena Fręch to trzecia najlepsza tenisistka z Polski. W rankingu WTA prowadzi Iga Świątek, na 23. miejscu jest Magda Linette, a Fręch właśnie awansowała na miejsce 68.

Łodzianka urodzona w grudniu 1997 roku nigdy nie była wyżej. Ale jej trener jest przekonany, że to nie koniec awansów. Rok temu Fręch dotarła do trzeciej rundy Wimbledonu i to jest jej najlepszy wynik w historii występów w turniejach wielkoszlemowych. Wygląda na to, że teraz jest gotowa na jeszcze lepszy rezultat.

Łukasz Jachimiak: Ćwierćfinał w Nottingham, ćwierćfinał w Birmingham i najwyższe w karierze 68. miejsce w rankingu WTA - na tydzień przed Wimbledonem Magdalena Fręch i pan, jej trener, macie się z czego cieszyć, ale pewnie też macie spory niedosyt, bo ewidentnie mogło być jeszcze lepiej?

Andrzej Kobierski: Generalnie dwa ćwierćfinały z rzędu, w tym drugi w turnieju, w którym Magda grała od eliminacji, to wynik dobry. Aczkolwiek niedosyt oczywiście zostaje. W ćwierćfinale w Birmingham z Jeleną Ostapenko Magda prowadziła 6:4, 4:1 i 40:0 przy swoim serwisie, gdy nagle rywalka chyba zamknęła oczy i zaczęła walić z całej siły, a przy tym trafiać wszystko, jak leci. No i ten wynik uciekł. A w trzecim secie Magda już kompletnie nie miała paliwa. Tak naprawdę już przy wyniku 4:4 w drugim secie to było widać. Bo to był ósmy mecz Magdy w ciągu 12 dni. I praktycznie wszystkie te mecze to były trzysetówki. A trawa wymaga ciągłego grania na napięciu mięśniowym, więc Magda to wszystko musiała mocno czuć w nogach. Doszły też problemy z plecami. Szkoda tamtego meczu, oczywiście. Ale generalnie jestem bardzo zadowolony, bo Magda po prostu dobrze gra.

Za tydzień ruszy Wimbledon, w którym przed rokiem Magda dotarła do trzeciej rundy. To jej najlepszy wynik ze wszystkich wielkoszlemowych startów. Teraz pewnie do pobicia? Bo wyobrażam sobie, że po fajnym graniu w turniejach przygotowawczych macie wyostrzone apetyty.

- To jest jasne, że apetyt rośnie w miarę jedzenia! W ostatnim czasie widzę u Magdy zdecydowanie lepszy dobór uderzeń, lepiej podejmowane decyzje. Wiadomo, że przy dużym zmęczeniu czasami się tego nie robi w należyty sposób, ale myślę, że teraz przez tydzień Magda odzyska świeżość i bardzo bym chciał, żeby na Wimbledonie co najmniej powtórzyła wynik z zeszłego roku, a najlepiej żeby się pokusiła o coś więcej.

Czwarta runda to już granie w drugim tygodniu. Fajnie byłoby pierwszy raz oglądać Magdę w drugim tygodniu turnieju wielkoszlemowego, w top 16.

- Tak, to by było super. Odpuściliśmy debla, żeby się w pełni koncentrować na singlu, teraz zawodniczka ma wolne, regeneruje się i myślę, że od czwartku, a może już od środy zaczniemy trenować w Londynie. Ale najpierw regeneracja, która na razie idzie bardzo powoli. Nie będziemy na siłę przyspieszać.

Czy Magda na trawie czuje się szczególnie dobrze, czy teraz złapała taką formę, że na każdej nawierzchni grałaby dobrze?

- Jedno i drugie. Generalnie na trawie łatwiej jest zawodniczkom, które potrafią zagrać slajsa, skróta, które są lepiej technicznie przygotowane. Magda zmienia rytm, prowadzi właśnie taką grę, która na trawie się sprawdza. Ale ona też z miesiąca na miesiąc po prostu wygląda coraz lepiej. Od marca widzę postęp i myślę, że utrzymamy ten trend, dzięki czemu jeszcze w tym roku spróbujemy zapukać do top 50 rankingu WTA.

Właśnie miałem pytać o rankingowy, realny cel na najbliższy czas.

- Bardzo bym chciał tego top 50 jeszcze w trwającym sezonie.

A widzi pan w swojej zawodniczce potencjał na top 20 czy nawet 10 w trochę dalszej przyszłości? Fręch to 25-latka, która zapewne jeszcze się uczy, rozwija.

- Tak, na pewno. Natomiast z tym potencjałem to moim zdaniem w zawodowym sporcie po prostu nie ma czegoś takiego jak potencjał. Tu każdy ma te same szanse. Trzeba ciężko pracować, trenować i jak tylko jest okazja, to trzeba z niej skorzystać. I już. Naprawdę nie uważam, żeby jakiś zawodnik miał potencjał, a jakiś nie miał. Można się urodzić z tajmingiem lepszym czy gorszym, z lepszymi lub gorszymi możliwościami szybkościowymi, ale mówienie, że ktoś ma potencjał a ktoś nie ma jest mocno dziwne.

Ale można mówić o pewnych cechach fizycznych czy umiejętnościach mentalnych. A propos tych drugich - gdy w Nottingham była szansa na ćwierćfinał Magdalena Fręch - Magda Linette, to wy tego meczu chcieliście czy raczej czuliście, że to byłoby trudne emocjonalnie?

- Uważamy, że po prostu z każdym trzeba wyjść i zagrać.

Czyli na Wimbledonie nie mielibyście nic przeciwko jakiemuś polskiemu meczowi z waszym udziałem? Dla dziennikarzy i dla kibiców to zawsze fajna sprawa.

- Naprawdę zagrać trzeba z każdym, choć oczywiście jest kilka takich zawodniczek, których wolałbym nie wylosować.

Które to zawodniczki?

- Na pewno te, które bronią tytułów.

Czyli nie chciałby pan meczu Magdy z Jeleną Rybakiną.

- Tak, myślę o Rybakinie, myślę też o Ostapenko. Niekoniecznie chciałbym kolejnego meczu z nią, bo strasznie mało jest z nią grania w tenisa, praktycznie nie ma żadnych wymian, a wszystko zależy od tego czy rywalka trafia, czy nie.

Dobrze rozumiem, że wolałby pan, żeby na Wimbledonie Magda trafiła na Igę Świątek niż na Rybakinę?

- Wiadomo, że jeśli chodzi o trawę, to Rybakina jest w tej chwili chyba najgroźniejsza. Może nawet być poza zasięgiem innych tenisistek. Ale absolutnie nie chciałbym deprecjonować Igi. Może w tym roku przygotuje się na trawę lepiej niż w ubiegłym. Widzimy, że tym razem gra przed Wimbledonem jeden turniej, a więc postanowiła podejść do sprawy z większym zaangażowaniem. A to jest tak dobra zawodniczka, że może wygrać z każdym na każdej nawierzchni. I życzę jej, żeby zaszła jak najdalej.

Mówił pan o dużym zmęczeniu Magdy, a proszę zdradzić czy ona ze swojego grania na trawie jest bardziej zadowolona i już nie może się doczekać Wimbledonu, czy jest na siebie zła, zwłaszcza o ten mecz z Ostapenko, choć i zaraz po nim w podobnych okolicznościach przegrała w kwalifikacjach w Eastbourne z Martincovą, prowadząc 5:3 w decydującym secie?

- Wiadomo, że to ją boli. Ale teraz się po prostu resetuje. W niedzielę nawet nie miała ochoty spojrzeć na rakietę i w stronę kortów. Była super pogoda, 26 stopni, i mogła sobie wykorzystać dzień na plażowanie, na kompletny chill out. Natomiast wiem, że na Wimbledon ona bardzo czeka. To jest najlepszy, najbardziej prestiżowy turniej na świecie. Tam każdy chce grać. Atmosfera jest tam nie do opisania, każdy zawodnik marzy, żeby tam grać, a tym bardziej wygrywać. Myślę, że Magda będzie gotowa.