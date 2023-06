Iga Świątek traci główną rywalkę. Spore zaskoczenie. Ostatnio była w genialnej formie

Turniej WTA 250 w Bad Homburg jest ostatnim etapem przygotowań do wielkoszlemowego Wimbledonu. Największą gwiazdą imprezy będzie Iga Świątek (1. WTA), dla której będzie to jedyny ten przed imprezą na londyńskich kortach. Polka w pierwszej rundzie zmierzy się z Niemką Tatjaną Marią (58. WTA), która w ubiegłym tygodniu awansowała do finału challengera we Włoszech.

Vekić wycofała się z turnieju w Bad Homburg. Mogła zagrać ze Świątek w finale

Jedną z najgroźniejszych rywalek liderki światowego rankingu miała być Donna Vekić (20. WTA). Panie znalazły się w odrębnych połówkach drabinki i mogły trafić na siebie dopiero w finale. W pierwszej rundzie Chorwatka miała zmierzyć się z Amerykanką Emmą Navarro (20. WTA). 26-latka zdecydowała się jednak zrezygnować ze startu, podobnie jak inna zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych, Alycia Parks (47. WTA).

Vekić ma za sobą znakomity turniej w Berlinie, w którym dotarła do finału. Po drodze pokonała między innymi mistrzynię Wimbledonu z ubiegłego roku, Kazaszkę Jelenę Rybakinę (3. WTA) i Greczynkę Marię Sakkari (8. WTA). W finale Chorwatka musiała już uznać wyższość Czeszki Petry Kvitovej (9. WTA), przegrywając 2:6, 6:7(6-8).

Mecz pierwszej rundy turnieju w Bad Homburg pomiędzy Świątek i Marią zaplanowano na poniedziałek 26 czerwca. Spotkanie powinno rozpocząć się w okolicach godziny 18:00.

Równolegle odbywa się turniej WTA 500 w Eastbourne, w którym bierze udział połowa zawodniczek z TOP 10 światowego rankingu. Początkowo w rywalizacji miało się zaprezentować siedem tenisistek z czołówki, jednak Rybakina i Sakkari postanowiły się wycofać. Wywalczonego przed rokiem tytułu broni Kvitova, która powalczy o drugie trofeum z rzędu na kortach trawiastych w tym sezonie.