"Bardzo gorąca bitwa" na korcie znalazła swój finał. "Ta sprawa ciąży mi na sercu"

Kilka dni temu miejsce miała premiera drugiej części serialu "Break Point", który odsłania kulisy tenisowej rywalizacji w sezonie 2022. Jednym z bohaterów produkcji jest Nick Kyrgios, który dwanaście miesięcy temu dotarł do finału Wimbledonu, w którym przegrał z Novakiem Djokoviciem.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

W drodze do meczu o tytuł Australijczyk w trzeciej rundzie zmierzył się ze Stefanosem Tsitsipasem - wówczas rozstawionym z numerem cztery. Pojedynek wzbudził wielkie emocje, ale nie tylko z uwagi na warstwę sportową, ale zachowanie obu zawodników, które nie przystawało do tenisowych standardów, zwłaszcza na Wimbledonie, gdzie publiczność przykłada sporą uwagę do elegancji tenisistów.

Rywalka Świątek spojrzała na ekran i zalała się łzami. "Nie sądzę, żebym zrobiła to ponownie"

Zawodnicy starcie kontynuowali również poza kortem na konferencji prasowej. - To człowiek, który zastrasza przeciwników. Prawdopodobnie był łobuzem już w szkole. A ja takich ludzi nie lubię. Nie lubię gości, którzy poniżają innych - powiedział Tsitsipas, a na odpowiedź Kyrgios nie trzeba było długo czekać. - Nie wiem, kiedy niby go straszyłem. To on uderzał piłkami wprost we mnie, a jedną uderzył w publiczność, niemal trafiając widza. Poza tym, że zdarzało mi się podejść do sędziego, nie zrobiłem nic, co mogłoby urazić Stefanosa - odpadł zawodnik urodzony w Canberrze.

Tsitsipas i Kyrgios pogodzili się w internecie. Grek napisał, co mu leży na sercu

W serialu Netflixa ukazana była perspektywa Kyrgiosa na tę sytuację, więc głos w mediach społecznościowych postanowił zabrać również Tsitsipas. - Dzisiaj chcę zająć się sprawą, która ciąży mi na sercu; niefortunne nieporozumienie, które wypacza obraz moich intencji - rozpoczął swój wpis na Facebooku. - Dotarło do mnie, że niektóre osoby błędnie zinterpretowały moje komentarze dotyczące Nicka Kyrgiosa, gdy określiłem go jako niewykształconego i oskarżyłem go o wniesienie mentalności koszykówki do tenisa, insynuując mi rasizm tam, gdzie go nie ma - kontynuował grecki tenisista.

Dwie rywalki Świątek z TOP 10 wycofują się z próby generalnej przed Wimbledonem

- Pozwólcie, że skorzystam z okazji, aby postawić sprawę jasno i sprostować wszelkie nieporozumienia, które mogły się pojawić. Po pierwsze, chcę podkreślić, że nie żywię wobec nikogo uprzedzeń ze względu na kolor skóry, pochodzenie etniczne lub religie. Głęboko żałuję, jeśli moje słowa zostały źle zinterpretowane lub uraziły, ponieważ nigdy nie było to moim zamiarem - czytamy w oświadczeniu Tsitsipasa, który dodał, że nie miał na celu podważenia inteligencji, umiejętności rywala czy też jego charakteru.

Komunikat Stefanosa Tsitsipasa w mediach społecznościowych dotarł również do samego Nicka Kyrgiosa, który odniósł się do niego na Twitterze. - To była bardzo gorąca bitwa. Czasami jako gracze wchodzimy na te konferencje prasowe bez przetrawienia meczu... Mieliśmy kilka szalonych bitew i w głębi duszy wiem, że lubisz mój tenis. Wszyscy jesteśmy dobrzy - odpisał 28-latek.

Obaj zawodnicy przed tegoroczną edycją Wimbledonu, która startuje 3 lipca, wciąż są na etapie poszukiwania formy - w przypadku Tsitsipasa, który początek sezonu na trawie ma bardzo słaby - lub zdrowia. Z niedyspozycją fizyczną boryka się Kyrgios, który dopiero wracał do gry po operacji kolana, lecz nadal nie jest gotowy do gry, przez co wycofał się z imprez w Halle oraz Majorce. Zapewne do ostatnich dni będzie ważył się jego występ w Londynie.