Nerwy w obozie Igi Świątek. Trener ujawnił prawdę. "Nie mogliśmy sobie pozwolić"

Iga Świątek od dłuższego czasu jest uznawana za absolutną dominatorkę kortów ziemnych, co potwierdziła podczas niedawnego Roland Garros. Obrona tytułu w Paryżu wcale nie była jednak taka pewna, a dodatkowe wątpliwości wzbudziła kontuzją, której Polka nabawiła się przed samym startem w wielkoszlemowym turnieju.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Trener przygotowania fizycznego Świątek wspomina czas przed Roland Garros. "Towarzyszył nam stres"

Miało to miejsce w Rzymie podczas ćwierćfinałowego meczu przeciwko Elenie Rybakinie. Świątek została zmuszona poddać spotkanie w trzecim secie z powodu urazu uda. Rozpoczął się wyścig z czasem, aby przygotować liderkę światowego rankingu do obrony tytułu na kortach Roland Garros.

Sprawili, że Rosjanie są po prostu wściekli. "Idioci"

- Towarzyszył nam stres, bo do samego końca nie wiedzieliśmy, czy Iga będzie w stu procentach gotowa na występ w Paryżu, czy może w pierwszych meczach trzeba będzie oszczędzać nogę. Tuż przed samym turniejem mieliśmy już jednak jasność, że możemy działać na sto procent. Jeżeli wszystko poukłada się z głową, to można dojść do sukcesów - wyznał Maciej Ryszczuk, trener przygotowania fizycznego tenisistki, w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

- Przedstawiamy jej wszystkie za i przeciw. Zawsze podkreślam, że to nie sprint, ale maraton i trzeba patrzeć w bardziej dalekosiężnej perspektywie. Żeby być zdrową i w pełni dysponowaną zawodniczką na najwyższym poziomie, należy wiedzieć, kiedy powiedzieć stop - dodaje szkoleniowiec.

O której gra Iga Świątek? Kiedy mecz Świątek - Maria? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

To jednak nie był jedyny problem zdrowotny 22-latki w tym sezonie. Kilka tygodni wcześniej musiała wycofać się z prestiżowego turnieju w Miami, gdzie broniłaby tytułu. To efekt urazu żeber, którego nabawiła się tydzień wcześniej w Indian Wells. - Nasz plan działania w drodze do finału w Paryżu, był uzależniony od urazu żebra Igi. Dlatego musieliśmy zrezygnować z występu w Miami. Nie mogliśmy jednak pozwolić sobie na opuszczenie kolejnego turnieju, stąd wszystko było trochę na ostrzu noża - wspomina Maciej Ryszczuk.

Teraz w pełni wypoczętą i głodną dalszych sukcesów Igę Świątek czekają starty na kortach trawiastych, na których musi udowodnić swoją wartość, gdyż do tej pory nie notowała na tej nawierzchni wyników adekwatnych do pozycji numeru jeden w światowym tenisie. Polka już w poniedziałek 26 czerwca zagra swój pierwszy mecz w turnieju w Bad Homburg, a już 3 lipca rozpocznie zmagania na Wimbledonie.