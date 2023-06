Magdalena Grzybowska o zarzutach wobec gry Igi Świątek: To problem szczególnie na trawie

Dla wielu młodszych kibiców polski tenis zaczyna się od Agnieszki Radwańskiej, ale zanim ta weszła do światowego topu, to przez niemal 10 lat najwyżej sklasyfikowaną Polką w rankingu WTA była Magdalena Grzybowska. Dawna 30. rakieta świata z powodu kontuzji zakończyła przedwcześnie karierę już w wieku 24 lat, a po kilku latach właściwie zniknęła ze środowiska. Od jakiegoś czasu znów udziela się w mediach, ale sporadycznie. Mecze ogląda rzadko, a jeśli już jej się to udaje, to stara się zerkać na występy Igi Świątek, z którą ma nieco wspólnego. Jest też mamą 14-letniego tenisisty, ale tu dowodzenie oddała mężowi, bo - jak zaznacza - jej brakuje koniecznego dystansu.

Agnieszka Niedziałek: Iga Świątek rozpocznie wieczorem tegoroczne występy na kortach trawiastych. Ona - tak jak pani kiedyś - najbardziej lubi mączkę. Czy przechodzenie na trawę było dla pani równie trudne jak dla liderki światowego rankingu w poprzednim sezonie?

Magdalena Grzybowska: Może tak być, że jakaś nawierzchnia komuś nie leży. Ja jednak trawy się nie bałam, nie unikałam, dość dobrze się na niej czułam. Ale po dłuższym treningu i adaptacji. To trochę naturalne. W Polsce nie mamy okazji na niej grać i pierwsze turnieje na takich kortach to było wielkie wydarzenie. Trzeba było wybadać, o co w tym wszystkim chodzi.

Przy stylu gry Igi to dla niej najbardziej wymagająca nawierzchnia. Pytanie, czy da sobie trochę luzu, czy będzie dążyć za wszelką cenę do tego, by znaleźć sposób, aby na niej też się komfortowo czuć, coś zmienić w swoje grze, zaadaptować się. To nie jest łatwe. Na trawie w perspektywie całego sezonu gra się krótko. Gdyby nie tradycja, to w tourze w ogóle nie byłoby takich turniejów.

Duże znaczenie przy tych kortach ma serwis, a ten nie jest mocną stroną Polki.

Rzeczywiście, widać różnicę w jego prędkości w porównaniu z innymi dziewczynami. U Igi nie ma 180 czy 190 km/h, tylko 160-170. To pewien problem w przypadku szybkich nawierzchni, a szczególnie na trawie. Niski kozioł piłki też jej nie sprzyja. Zobaczymy, co z tym zrobi.

Kibice oglądający tenis z doskoku mogą się pewnie wciąż trochę dziwić, dlaczego Świątek tak bardzo męczyła się na wimbledońskiej trawie rok temu, skoro wcześniej brylowała tam zwykle inna słynna Polka - Agnieszka Radwańska.

No tak, trzeba im wytłumaczyć, że one reprezentują inny tenis. Agnieszka miała olbrzymią lekkość, czucie piłki, grała trochę nieszablonowo. Tu dotknęła, tam przykręciła, jeszcze gdzieś indziej w półobrocie uderzyła i wszystko grało. Śmigała na trawie, łatwo się adaptowała. Iga to tenis trochę bardziej siłowy, ułożony, przemyślane zagrania. Nie ma tu miejsca na przypadek. Dlatego trawa jest dla niej bardziej niewygodna.

W tym sezonie pojawiły się też obawy o pierwszą rakietę świata przed jej ulubionych turniejem - Roland Garros. Wynikały z tego, że wcześniej pauzowała z powodu kontuzji. Pani też się niepokoiła?

Trochę tak, bo już w Paryżu momentami... Nie to, że nie kontrolowała uderzeń, ale miała z nimi nieco drobnych problemów. Widać było trochę przerwę od występów, brak czucia piłki. W pierwszych kilku meczach to były krótkie momenty, ale były. Zastanawiałam się wtedy, co będzie, jak każda kolejna zawodniczka będzie trochę lepsza. Czy przyciśnie Igę i czy ona wtedy podniesie poziom? Robiła to w krytycznych momentach. Z każdą kolejną przeciwniczką grała o dwie klasy lepiej, czyli obawy były bezzasadne.

Nie miała pani lekkiego poczucia niedosytu, że dopiero półfinałowa rywalka była w stanie postawić się Polce na tyle, byśmy zobaczyli dobry tenis z obu stron? Bo wcześniejsze mecze były jednostronne.

Dla mnie to bardziej normalna sytuacja, że stawka nie jest aż tak wyrównana. Gdy grałam, to był wyraźny podział na top 10 i pozostałe dziewczyny. Monica Seles, Steffi Graff i kilka innych tenisistek bardzo mocno odstawały od reszty. Jestem więc przyzwyczajona do tego, że w pierwszych rundach takie zawodniczki miały spacerek. Teraz stawka się trochę wyrównała, ale trudno się dziwić dominacji Igi w pierwszych kilku spotkaniach - jej poziom jest dużo lepszy od wielu zawodniczek z top 100. Fajnie by było natomiast, gdyby czołowa dziesiątka była równa. By dziewczyny nie znikały z niej z powodu depresji, kontuzji czy przerw.

A zmierzanie kobiecego tenisa w stronę coraz większej siły i atletyzmu uznaje pani bardziej za niechciany, ale nieunikniony etap czy przejaw atrakcyjności?

Trochę za nieunikniony. Pierwsze do tenisa atletyzm i siłę wprowadziły siostry Serena i Venus Williams. Jak już mówiłam, dziś jest ciekawie, bo stawka się wyrównała. Zawodniczki z 70.-80. miejsca są równiejsze niż kiedyś. Pokazują tenis ułożony, wszystko potrafią, fajnie serwują, technicznie też są przygotowane. Idzie to w tym kierunku, co u mężczyzn - wyśrubowania umiejętności. Poziom będzie generalnie zbliżony, a tylko kilka nazwisk będzie trochę lepszych od reszty.

Czy te kilka nazwisk to będzie Świątek, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina, które będą regularnie mierzyć się w finałach?

Nie wiem, czy to jest dobre, bo robi się rutynowo. Może się narażę niektórym, ale w pewnym momencie mecze Rafael Nadal - Roger Federer czy Federer - Novak Djoković zaczęły mi się trochę nudzić. Wolę, gdy pojawia się w trakcie turnieju czarny koń. Lubię oglądać fajny tenis, a niekoniecznie konkretnego zawodnika. Gdy ktoś dociera niespodziewanie daleko, to jest nieprzewidywalnie. Czy wytrzyma trudy turnieju i poradzi sobie z emocjami? Rozmowy o "Wielkiej Trójce" przynoszą korzyści medialnie, ale ja nie lubiłam takiej powtarzalności.

W kim więc poza Białorusinką i Kazaszką widziałaby pani główne konkurentki Polki?

Może obudzi się Maria Sakkari? Zobaczymy, co dalej z Paulą Badosą. A Ons Jabeur? Jest już doświadczona i ma swoje lata, ale widać, że jest jeszcze głodna sukcesu i to ją napędza. Czeka na wielkoszlemowy triumf i na trawie może się odrodzić. Pamiętam, że pierwszy raz Rybakinie dłużej przyglądałam się podczas French Open 2021 lub 2022 i bardzo mi się podobała jej gra. A wtedy jeszcze nie miała na koncie tych sukcesów co teraz.

Komentator telewizyjny Karol Stopa po awansie Świątek do finału w Paryżu ostrzegał przed zbierającymi się nad jej głową ciemnymi chmurami. Stwierdził, że nie dostrzega w grze 22-latki poprawy, a wręcz przeciwnie - małe pogorszenie. Zgadza się pani?

Nie mam możliwości oglądać zbyt wielu meczów, a już na pewno znacznie mniej niż Karol. Trudno mi się więc wypowiadać w tej sprawie. Ale na pewno zauważyłam, że Iga częściej niż np. podczas Roland Garros 2020, kiedy pierwszy raz tam wygrała, wchodzi obecnie w kort i szuka okazji do zakończenia akcji bezpośrednio. Nie biega zaś tylko za końcową linią jak kiedyś.

A co pani powie o słowach Ivana Ljubicia? Były trener Rogera Federeta przestrzegał Polkę przed brakiem luzu, który może skutkować wypaleniem lub urazem.

Ciężko się czepiać czegoś, co działa. Nie lubię szukania dziury w całym. Mamy kogoś, kto wygrywa turnieje wielkoszlemowe, jest numerem jeden na świecie i ma za sobą supersezon z ubiegłego roku. Teraz niby ma nieco słabszy, ale wciąż bardzo dobry. Dopóki wygrywa turnieje, to pozwólmy jej robić to po swojemu. Bo nie ma dwóch takich samych tenisistek.

Co pamięta pani z pierwszego spotkania na żywo z Igą Świątek?

Sama go nie pamiętam, ale na gali PZT siedziałam obok jej taty, który uświadomił mi, że Iga jako mała dziewczynka odbijała ze mną piłkę podczas akcji wyszukiwania talentów. Nieco podobną sytuację miałam ze Słowaczką Danielą Hantuchovą. Gdy wygrałam turniej w Bratysławie, to była dziewczynką do podawania piłek.

Tomasz Świątek podobno podczas tamtego spotkania sprzed lat pomyślał, że chciałby, aby jego córka była kiedyś drugą Magdaleną Grzybowską.

To miłe, ale wszyscy wiemy, że Iga zaszła znaczniej dalej. Nikt w polskim tenisie nie może się z nią równać.

Większość obserwatorów zaś spodziewa się chyba, że - o ile pierwszej rakiecie świata nie przeszkodzi jakaś poważna kontuzja - to jej dorobek wielkoszlemowy się jeszcze powiększy.

Póki będzie taka ambitna i głodna tego sukcesu, to nic nie stanie jej na przeszkodzie. Widać, że to lubi, a to ogromnie ważne. Jest też otoczona fajnymi ludźmi. Siostry Radwańskie miały siebie, towarzystwo, wzajemne wsparcie. Iga ma cały swój team, z którym na pewno czuje się dobrze i bezpiecznie. Ma dzięki temu odskocznię, może się powygłupiać, porozmawiać. Pamiętajmy, że życie tenisistki to wiele miesięcy spędzonych głównie na kortach, w hotelach i w samolotach. Dopóki ta współpraca będzie się układała, to duże szanse, że to dalej będzie się jej to podobało.

A co z Magdą Linette? Pojawiają się głosy, że przytłoczyły ją nowe realia po styczniowym półfinale Australian Open. Wydaje się też, że może nie być w pełni zdrowa.

Na pewno była wcześniej luźniejsza, a po sukcesie w Melbourne na jej ramionach pojawił się ciężar oczekiwań. Człowiek stara się go odsunąć, ale trudno to wyrzucić z głowy. Magda to bardzo fajna i mądra dziewczyna, znamy się od dawna. Pamiętam, jak jeździła już jako juniorka za moich czasów. Bardzo pracowita. Nie jest typem zawodniczki, która przebojem wchodzi do czołówki, jakby cały świat należał do niej. Ona powoli wypracowała sobie pozycję i sukces z Australii, który trudno będzie pewnie powtórzyć, trochę presji na nią nałożył. Przydałoby się trochę luzu, by o tym nie myślała.

Często doradza pani 14-letniemu synowi, który zdecydował się na tenis?

U nas to mąż od początku nadzoruje drogę Janka i jest tu głównodowodzącym. Rodzice, którzy chcą zajmować się tenisową karierą dziecka, muszą mieć do tego dystans, by to wszystko działało. Ja go nie mam. Jestem więc z boku i poświęcam energię głównie dwóm córkom, bo nimi też się trzeba zająć (uśmiech). Zdarza mi się być na meczach syna, ale raczej rzadko. Nie mam też zbyt dużo czasu na to, bo pracuję zawodowo.

Jaka była pani reakcja, gdy syn wybrał tenis?

Nie do końca byłam przeszczęśliwa, mówiąc szczerze. Bo wiedziałam, jakie to wyrzeczenia, że to trochę postawienie całego domu do góry nogami. Podporządkowanie wszystkiego jednej rzeczy. Ale Janek to bardzo lubi, to jego olbrzymia pasja, a jego tata ją podsyca i rozwija, więc nie mam tu za dużo do gadania (śmiech).

Przez pewien czas po zakończeniu kariery zawodniczej udzielała się pani w jeszcze w środowisku tenisowym, ale potem zniknęła. Dlaczego?

Urodziłam pierwsze dziecko, potem kolejne i uznałam, że nie jestem w stanie aż tyle podróżować i zaczęłam myśleć o bardziej stacjonarnej pracy. Od 12 lat działam na rynku nieruchomości. Tematyka z nim związana zawsze mnie interesowała.

Przyszedł kiedyś moment, że zatęskniła pani za tenisem?

Nie. Długo był moim życiem, a nie ciągnęło mnie do trenerki, do zakładania akademii czy pracy w klubie. Szukałam czegoś nowego spoza świata tenisa.

Bywa, że ktoś w obecnej pracy rozpoznaje w pani dawną gwiazdę polskiego tenisa?

Zdarza się, że jak jestem w biurze i gdy dzwonię do kogoś, przestawiam się, to ta osoba pyta, czy nie grałam w tenisa. Czasem ktoś chce jeszcze, bym wypowiedziała się przed kamerą na temat tenisa i mnie w ten sposób przypomni kibicom. Jestem zaskoczona, że dość często ludzie mnie kojarzą.

W ostatnich latach jakby nieco częściej zaczęła się pani udzielać jako ekspertka. To taka dawka tenisa, która pani odpowiada?

Jak najbardziej. Choć wywiady i występy w mediach kosztują mnie trochę nerwów. Takie występy nie są dla mnie czymś naturalnym. Ale mam dzięki temu trochę adrenaliny.