Świątek będzie miała rywalkę. Zapowiada wielki powrót

Angelique Kerber ostatni mecz rozegrała w lipcu ubiegłego roku w trzeciej rundzie Wimbledonu, gdy przegrała 4:6, 5:7 z Elise Mertens. Od tamtego czasu Niemki z polskimi korzeniami nie było na kortach, ponieważ zaszła w ciążę i w lutym 2023 roku urodziła córeczkę Lianę. Obecnie trzykrotna mistrzyni wielkoszlemowa przebywa na urlopie macierzyńskim.

Kiedy Angelique Kerber wróci do gry? "Celuję w Australian Open"

W rozmowie z "Bildem" Kerber przyznała, że powoli wraca do pełnych treningów. - Aktualnie skupiam się na lekkich treningach, żeby przyzwyczaić organizm do większego obciążenia. W mojej akademii w Polsce odbiłam już kilka piłek. Teraz w Bad Homburgu zaliczyłem bardziej intensywną sesję treningową, ponieważ grałam ponad godzinę - powiedziała była liderka światowego rankingu.

- Kiedy wrócę na kort? W 2024 roku z jasnym celem gry w Australian Open. Dotyczy to również turniejów przygotowawczych w Australii oraz może wystąpię w United Cup w barwach Niemiec. Powrót do rywalizacji wielkoszlemowej w Melbourne byłby niczym sen - podkreślała 35-latka. Dodała, że chce wystąpić na przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich. - Mam wobec siebie wysokie wymagania. Nie chcę wracać tylko po to, żeby grać.

Tenisistka została zapytana, czy celuje w powrót na czołowe miejsce w rankingu WTA. - Zobaczymy, jak wyjdzie, ale podejmę się tego wyzwania. W trakcie kariery miałam szczęście, że nie odniosłam żadnej poważnej kontuzji. Zdaję sobie jednak sprawę, że mając 36 lat, będzie o to trudno. Chcę wrócić jednak do tego, co kocham.

Angelique Kerber obserwowała trening Igi Świątek

Mistrzyni Wimbledonu z 2018 roku pojawiła się w niemiecki Bad Homborgu, gdzie w turnieju wystąpi Iga Świątek. Kerber z bliska obserwowała treningi polskiej tenisistki, po czym obie panie miały chwilę czasu na zamienienie kilku słów.