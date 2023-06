Iga Świątek (1. WTA) obecnie jest świetnej dyspozycji. Polka niedawno wygrała wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W finale turnieju pokonała Karolinę Muchovą (16. WTA) 6:2, 5:7, 6:4. Był to już jej trzeci triumf na paryskich kortach. Teraz czeka ją dużo trudniejsze wyzwanie.

Wojciech Fibak zabrał głos w sprawie występu Świątek na Wimbledonie

Już niedługo rozpocznie się Wimbledon, który rozgrywany jest na kortach trawiastych. Taka nawierzchnia wyjątkowo nie pasuje Idze Świątek. Jej najlepszym wynikiem w seniorskim tenisie na Wimbledonie jest awans do ćwierćfinału w 2021 roku. W poprzedniej edycji doszła jedynie do trzeciej rundy. Część ekspertów nie wskazuje jej jako faworytki nadchodzących zawodów. Z kolei Wojciech Fibak mówi o przyczynach słabszej gry Polki na trawie.

- Mówię już od miesięcy, że na wszystkich nawierzchniach jest ok, szybszych, wolniejszych, czy to cement, beton, korty ziemne wolniejsze, jak w Rzymie czy Paryżu, czy też szybsze. Ona sobie wszędzie tam radzi, bo jest absolutnym fenomenem tenisa. A mimo że wygrała na Wimbledonie turniej juniorski, to trawa jest dla niej wyzwaniem. To głównie przez ekstremalny uchwyt forhendowy, gdzie trochę inne jest odprowadzenie rakiety, często z tym uchwytem gra się nieczysto, nie trafia środkiem rakiety. To trochę rozbija rytm gry, więc rozumiem tu Igę, że jakoś nie pała miłością do tej nawierzchni - powiedział były polski tenisista w rozmowie ze Interią. Fibak dodał również, że da się to szybko usprawnić.

- Jestem pewny, że z doświadczeniem Tomka Wiktorowskiego, ale też z wielką inteligencją Igi, jakoś sobie z tym poradzą. Rozmawiałem o tym z Tomkiem kilka razy, bo to można uprościć, by uderzenie było aż tak skomplikowane i trudne. Musi być bardziej prosto bite - podkreślił Fibak.

Iga Świątek w ramach przygotowań do Wimbledonu weźmie udział turnieju WTA 250 w Bad Homburgu. W pierwszej rundzie zawodów zmierzy się z Tatjaną Marią (66. WTA). W przypadku zwycięstwa w kolejnym etapie zagra z Jil Teichmann (126. WTA) lub Claire Liu (95. WTA). Pierwszy mecz Polki w Bad Homburgu odbędzie się już w poniedziałek. Początek Wimbledonu już 3 lipca. Zeszłorocznego trofeum będzie broniła Jelena Rybakina (3. WTA).