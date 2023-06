Tylko zobacz, kto był na treningu Igi Świątek w Niemczech [WIDEO]

Iga Świątek po triumfie w wielkoszlemowym Roland Garros udała się na krótki wypoczynek, a także wpadł z wizytą do Rafy Nadala, aby towarzyszyć mu w uroczystości wręczania dyplomów absolwentom jego akademii. Po resecie głowy trzeba jednak wrócić do rywalizacji, zwłaszcza że wielkimi krokami zbliża się Wimbledon, który dotychczas był dla Polki najgorszym z imprez wielkoszlemowych.

Przygotowania Igi Świątek do turnieju pod czujnym okiem byłej mistrzyni

Na londyńskiej trawie liderka światowego rankingu dochodziła najdalej do czwartej rundy. Rok temu fazę wcześniej uległa Alize Cornet, lecz wówczas podchodziła do turnieju bez przygotowania na tej nawierzchni. W tym roku będzie inaczej, gdyż Świątek zagra w Bad Homburg, gdzie już jest i trenuje.

A ćwiczy pod okiem nie byle kogo, gdyż jej przygotowaniom z bliska przygląda się Angelique Kerber. Niemiecka tenisistka polskiego pochodzenia trzykrotnie wygrywała turniej wielkoszlemowy, w tym w 2018 roku Wimbledon. Obecnie jest na urlopie macierzyńskim. W lutym urodziła córeczkę.

Panie, co widać na ujęciach w mediach społecznościowych niemieckiej imprezy, miały okazje spotkań się i porozmawiać również poza kortem.

Turniej WTA 250 w Bad Homburg, który w 2021 roku wygrała właśnie Angelique Kerber, rozpoczyna się już 25 czerwca, lecz na mecz Igi Świątek będziemy musieli poczekać najpewniej do wtorku. Wszystko to efekt... rywalki, którą będzie doświadczona 35-letnia Tatjana Maria (66. WTA). Niemka w niedzielę gra bowiem finał imprezy Challengera kobiet w Gaibii.

Igę Świątek nie może jednak zgubić zaawansowany wiek rywalki oraz potencjalne zmęczenie, gdyż Tatjana Maria to półfinalistka ostatniej edycji Wimbledonu, czym udowodniła, że trawa to jej naturalna nawierzchnia. Posiada ona bardzo dobry slajs oraz często kończy akcje przy siatce. To będzie pierwsze starcie obu pań. Natomiast już 3 lipca startuje Wimbledon.