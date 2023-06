Po tym zagraniu Alcaraza było niebezpiecznie. Pani arbiter musiała uciekać [WIDEO]

20-letni Carlos Alcaraz (2. ATP) mógł być rozczarowany po drugim turnieju wielkoszlemowym w tym roku - Roland Garros. Hiszpan po problemach zdrowotnych przegrał półfinał z Serbem Novakiem Djokoviciem (1. ATP) 3:6, 7:5, 1:6, 1:6 i stracił szansę na drugi, po US Open 2022, tytuł wielkoszlemowy.

Po ponad tygodniowej przerwie Carlos Alcaraz przeniósł się na korty trawiaste, by przygotować się do Wimbledonu. Hiszpan wystartował w turnieju w Londynie. W sobotnim półfinale Alcaraz zmierzył się z Amerykaninem Sebastianem Kordą (32. ATP). Hiszpan znów pokazał, że coraz lepiej radzi sobie na kortach trawiastych. Po dobrej grze wygrał 6:3, 6:4. Alcaraz popełnił dużo mniej niewymuszonych błędów (5-16).

Hiszpan pokazał kilka efektownych akcji. Ta jedna z najpiękniejszych była na początku drugiego seta, w momencie gdy Hiszpan prowadził 6:3, 2:1, 30:0. Alcaraz zaserwował, ale Korda nieźle zagrał returnem, a chwilę później wydawało się dobrze przelobował Hiszpana, który poszedł do siatki. Hiszpan dobiegł jednak do piłki, która trafiła w niemal sam narożnik i uciekała za linię końcową oraz odegrał z trudnej pozycji, stojąc tyłem do siatki. Alcaraz musiał też uważać, by nie wpaść w arbiter liniową, która zeszła mu z drogi. Korda miał smecz, ale trafił w siatkę i to Hiszpan cieszył się z punktu.

Alcaraz w niedzielnym finale turnieju w Londynie zmierzy się z Australijczykiem Alexem De Minaurem (18. ATP), który w drugim półfinale pokonał Duńczyka Holgera Rune (6. ATP) 6:3, 7:6 (7:2).