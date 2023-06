Zwycięstwo turniejowe polskiego tenisisty. Po dwóch tie-breakach. A do tego ten gest

Obie te pary spotkały się ze sobą już tydzień temu - w półfinale challengera w Bratysławie. Wtedy polsko-czeska para przegrała ze swoimi rywalami, Czechami: Arielem Beharem i Adamem Pavlaskiem 6:3, 3:6, 10:12.

Karol Drzewiecki z tytułem w deblu w Poznaniu

Teraz w turnieju doszło w Poznaniu do rewanżu, ale w finale. Faworytami byli Czesi, którzy w imprezie byli rozstawieni z "1" (rywale z "4). Znów mecz był bardzo zacięty. W pierwszym secie żadnej z par nie udało się zdobyć przełamania. Obie miały po pięć takich szans, ale wszystkie zmarnowały. W efekcie doszło do tie-breaka. W nim dominował duet: Drzewiecki/Nouza, który od stanu 1:1 zdobył pięć punktów z rzędu, a chwilę później wygrał tie-breaka 7:2.

W drugim secie znów były sporo emocji. Czesi w trzecim gemie wywalczyli przełamanie. Rywale potrafili jednak odrobić straty. Przy stanie 4:4 Polak z Czechem przy swoim gemie serwisowym przegrywali 0:40. Zdobyli jednak cztery punkty z rzędu (w tym turnieju przy równowadze był decydujący punkt, a nie gra na przewagi). W dziesiątym gemie mieli nawet trzy piłki meczowe, ale ich nie wykorzystali. Tie-break miał podobny przebieg, jak w pierwszej partii. Znów duet: Drzewiecki/Nouza od stanu 1:1 dominował i zwyciężył 7:2.

- Było sporo kluczowych momentów. Rywale mieli wiele szans na przełamanie, ale wychodziliśmy obronną ręką dzięki naszemu serwisowi. Przetrwaliśmy je, zaryzykowaliśmy i to zaowocowało tytułem. Niesamowicie było wygrać w Poznaniu. Od pierwszej rundy kibicowali mi znajomi i przyjaciele. Fani byli za nami i to nas niosło do kolejnych zwycięstw - powiedział Drzewiecki po meczu.

Dla Karola Drzewieckiego to szósty wygrany challenger w deblu w karierze. W Poznaniu grał już w drugim finale. W 2021 roku w parze Aleksandarem Vukiciem (Australia) przegrał jednak finał z Czechami: Zdenkiem Kolarem i Jirim Lehecką.

Drzewiecki został dziewiątym Polakiem, który wygrał w deblu w Poznaniu. - W przeszłości w Parku Tenisowym Olimpia triumfowali: Tomasz Iwański (1992), Adam Chadaj (2004), Łukasz Kubot (2005), Filip Urban (2005), Tomasz Bednarek (2006), Michał Przysiężny (2006), Mateusz Kowalczyk (2015, 2018) i Szymon Walków (2018, 2022) - czytamy na portalu tenismagazyn.pl.