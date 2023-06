Może zostać drugą rakietą Polski. "Bitwa" za plecami Świątek

Magdalena Fręch (72. WTA) ma za sobą bardzo udany początek sezonu na kortach trawiastych. Polka w poprzednim tygodniu dotarła do ćwierćfinału turnieju w Nottingham. Wczoraj na tym samym etapie zakończyła zmagania w Birmingham, gdzie wcześniej wygrała dwa mecze kwalifikacyjne. Dobre występy przekładają się na cenne punkty, które pozwalają 25-latce piąć się w górę rankingu WTA.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Magdalena Fręch solidna na trawie. Cenne punkty i kolejne "życiówki" w rankingu

Fręch poprzedni sezon zakończyła na 116. miejscu w rankingu WTA. Choć pierwsze tegoroczne występy nie były dla niej pomyślne, udało jej się powrócić do czołowej "setki". Tendencja wznosząca rozpoczęła się od turnieju na kortach Rolanda Garrosa, w którym zameldowała się w drugiej rundzie. To pozwoliło jej awansować na najwyższą w karierze, 77. lokatę w rankingu. Poprzednią życiówką 25-latki była 82. pozycja, którą osiągnęła 24 lipca ubiegłego roku.

Iga Świątek kontra Aryna Sabalenka. Tym razem "pojedynek" poza kortem

Później przyszły pierwsze turnieje na kortach trawiastych. Dwa zwycięstwa i awans do ćwierćfinału w Nottingham przełożyły się na kolejny skok w rankingu, tym razem na 72. miejsce. W Birmingham Fręch wygrała łącznie cztery spotkania (dwa w kwalifikacjach i dwa w turnieju głównym), co dało jej miejsce w kolejnym ćwierćfinale.

Niewiele brakowało, aby Polka wykonała kolejny krok i zameldowała się w pierwszym półfinale turnieju WTA w karierze. W piątkowym meczu z Jeleną Ostapenko (17. WTA) prowadziła już 6:4, 4:0, ale niestety nie zdołała odnieść zwycięstwa. Udany występ pozwoli jej jednak ponownie pobić "życiówkę", bowiem od poniedziałku będzie ona 68. rakietą świata.

Dobry prognostyk przed Wimbledonem, przed rokiem było świetnie

Solidne występy na trawie napawają optymizmem przed zbliżającym się wielkimi krokami Wimbledonem. W najbliższych dniach 25-latkę czeka jeszcze start w turnieju w Eastbourne, a później przeniesie się do Londynu. Warto przypomnieć, że w poprzednim sezonie dotarła tam ona do trzeciej rundy, notując najlepszy wynik w turnieju wielkoszlemowym w karierze. Powtórzenie tego rezultatu w tym roku pozwoliłoby jej wzbogacić się o 130 punktów (podczas ubiegłorocznego Wimbledonu punkty nie były przyznawane), co przełożyłoby się na solidny skok w górę zestawienia najlepszych tenisistek.

Iga Świątek miała niespodziewany "problem" z wygranym Porsche

Dobra dyspozycja trzeciej obecnie rakiety Polski nasuwa pytanie, czy stać ją na zostanie krajową "dwójką". Obecnie jest nią Magda Linette (20. WTA), która od znakomitego występu w Australian Open i dotarciu do półfinału nie prezentuje już tak wysokiej formy. Dotarła co prawda do ćwierćfinału późniejszego turnieju w Meridzie i 1/8 finału w Miami, ale pozostałe udziały kończyła z maksymalnie jedną wygraną.

Walka o miano drugiej rakiety Polski jeszcze w tym roku?

Patrząc na obecny dorobek punktowy obu zawodniczek Linette nie ma się na razie czego obawiać. Bardziej doświadczona zawodniczka ma na koncie 1765 punktów, przy 858 punktach Fręch. Wydaje się jednak, że sytuacja w krajowej hierarchii może z czasem ulec zmianie. Już sam dobry występ młodszej z Polek na Wimbledonie (przy szybkiej porażce 31-latki) pozwoli jej zniwelować sporą część straty.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

To nie żart. Tyle kosztuje ulubiony zegarek Świątek. Cacko z różowego złota

Później rywalizacja w tourze powróci na korty twarde. Na tej nawierzchni lepiej prezentuje się co prawda Linette, ale dobra dyspozycja na trawie może spowodować, że Fręch równie solidnie będzie spisywała się w dalszej części sezonu. Na uwagę zasługuje też fakt, że 25-latka nie obawia się gry ze znacznie wyżej notowanymi rywalkami, o czym świadczy między innymi mecz z Ostapenko czy wyrównane starcia z Ons Jabeur i Jessicą Pegulą. Każde takie spotkanie będzie dodatkowo budować pewność siebie zawodniczki.

Czy Fręch stać zatem na to, aby zostać w tym sezonie drugą rakietą kraju? Jak najbardziej, ale wszystko zweryfikują oczywiście kolejne starty obu zawodniczek. Jeżeli jednak nie stanie się to w tym roku, zmiana warty nastąpi najpewniej po przyszłorocznym Australian Open. Linette będzie bronić w Melbourne aż 780 punktów, a powtórzenie rezultatu z tego sezonu może być zadaniem nie do wykonania.